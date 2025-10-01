Трима наши боксьори на ринга на Европейското първенство днесб

Трима българи ще се качат на ринга днес на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава, Чехия. В шеста среща от следобедната програма Христеа Нинова (54 кг) ще се изправи срещу Естела Филарди (Италия). Мачът се очаква да се проведе около 16:15 часа. Във вечерната сесия има още два двубоя с родно участие.

Около 19:45 часа Милена Николова (57 кг) ще боксира с Ана Колотурска (Украйна), а около час и половина по-късно Янко Илиев (55 кг) ще срещне Майкъл Райли (Ирландия).

Първият ни участник на шампионата – Владимир Давидов допусна поражение. В категория до 65 килограма талантът ни направи равностойна среща, но отстъпи с 1:4 съдийски гласа на англичанина Джейкъб Нейсмит.