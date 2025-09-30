Гидженов с наряд в евротурнирите, бивш вратар на Литекс ще е делегат на мача

Българският съдия Радослав Гидженов получи първо назначение в групова фаза на европейските турнири през сезон 2025/2026, след като УЕФА реши да го изпрати на срещата от втория кръг в Лига на конференциите между арменския Ноа и Риека. Срещата е в четвъртък (2 октомври) от 19:45 часа българско време на стадион "Вазген Саргисян" в арменската столица Ереван. Помощници на Гидженов ще бъдат Мирослав Иванов и Георги Дойнов, а четвърти съдия е Венцислав Митрев. Съдиите, които ще им помагат с ВАР обаче са от Естония.

Любопитно е, че дежурен делегат на УЕФА ще бъде бившият национален вратар на Румъния Флорин Пруня, който през 2000 година пазеше под рамката на Ловеч. За Гидженов това ще бъде четвърти европейски мач през този сезон, като до момента има един в квалификациите за Шампионска лига, един в квалификациите на Лига на конференциите, както и един в младежката ШЛ. Отделно от това, той има осем мача в efbet Лига, а само преди ден БФС го защити за решенията му на мача Левски - Лудогорец, след като "сините" имаха претенции срещу работата му на терена.