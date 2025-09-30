21 старта в алпийския сноуборд преди Олимпийските игри

Популярни
  • 30 сеп 2025 | 19:18
  • 546
  • 0
Годишните есенни технически срещи на FIS се проведоха миналата седмица в Цюрих, събирайки представители от целия свят на снежните спортове за четири интензивни дни на планиране, презентации и стратегически дискусии. Седмицата завърши със съвместното заседание на „Суперкомитета“ за сноуборд, фрийстайл и фрийски, което обобщи работата на отделните подкомитети и работни групи. Доклади представиха служители на FIS, местни организатори на предстоящи събития и експерти от партньорски организации, като предоставиха цялостна актуализация за Световните купи, Континенталните купи и големите събития, включително Световните първенства, Световните първенства за младежи и Зимните олимпийски игри.

Основните акценти във всички дисциплини бяха: иновации, безопасност на състезателите, дигитално развитие и подготовка за Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026.

След успешния сезон 2024/25 с високи ТВ рейтинги в алпийския сноуборд, календарът за 2025/26 включва 13 паралелни гигантски слалома, пет паралелни слалома и три отборни състезания, завършващи с олимпийските стартове в Ливиньо. Европейската купа ще предложи 16 старта на осем различни локации, а младите таланти ще имат възможност да се състезават и на писти от Световната купа.

