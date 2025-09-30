Иржи Прохазка иска да покаже своята подобрена версия

Бившият шампион на UFC в полутежка категория се надява да демонстрира по-зрял, но същевременно и по-опасен стил. Прохазка (31-5-1 MMA, 5-2 UFC), който ще се изправи срещу Халил Раунтри-младши (14-6 MMA, 10-6 UFC) в основната карта на UFC 320 тази събота, смята, че срещу него ще стои съперник с качества, които и самият той иска да усъвършенства. Това прави двубоя отлична възможност да покаже върху какво е работил.

Иржи Прохазка ще е резерва за шампионска битка

„Мисля, че той е динамичен, бърз и корав боец. Знае как да издържа в дълги рундове“, каза Прохазка пред MMA Junkie в UFC Performance Institute. „Това е нещо, от което имах нужда – да проявявам повече търпение в битката и да не искам да я приключа възможно най-бързо. Мисля, че това е най-силното ми оръжие, но и слабост, защото винаги искам да завърша рано. Затова атакувам постоянно. Всяка атака трябва да мине докрай. Работих върху това – да съм по-лек, прецизен, а с това и смъртоносен в атаките.“

Прохазка поиска титла след последната си победа над друг бивш шампион – Джамал Хил. За негово съжаление, не получи шанс. Вместо това Алекс Перейра получи незабавен реванш срещу Магомед Анкалаев само няколко галавечери след успеха на Прохазка над Хил. Перейра ще се опита да си върне титлата в основния двубой на UFC 320.

Прохазка обаче е съсредоточен изцяло върху Раунтри, макар че ясно заявява амбициите си за бъдещето:

„В момента съм концентриран само върху Халил. След Джамал Хил вече говорих за титлата, така че смятам, че сега е моето време да я преследвам“, каза той. „Но оставам смирен и не искам да говоря за следващите етапи. Сега съм напълно съсредоточен върху Халил. Не искам да мисля за бъдещето.“

Независимо какво ще последва, чехът е нетърпелив отново да влезе в клетката:

„Винаги съм развълнуван да покажа представянето си, да докажа, че съм направил крачка напред от последната си подготовка през януари. Просто съм щастлив, че съм тук и най-накрая ще се върна в клетката“, завърши Прохазка.