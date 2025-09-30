Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Иржи Прохазка иска да покаже своята подобрена версия

Иржи Прохазка иска да покаже своята подобрена версия

  • 30 сеп 2025 | 18:19
  • 507
  • 0

Бившият шампион на UFC в полутежка категория се надява да демонстрира по-зрял, но същевременно и по-опасен стил. Прохазка (31-5-1 MMA, 5-2 UFC), който ще се изправи срещу Халил Раунтри-младши (14-6 MMA, 10-6 UFC) в основната карта на UFC 320 тази събота, смята, че срещу него ще стои съперник с качества, които и самият той иска да усъвършенства. Това прави двубоя отлична възможност да покаже върху какво е работил.

Иржи Прохазка ще е резерва за шампионска битка
Иржи Прохазка ще е резерва за шампионска битка

„Мисля, че той е динамичен, бърз и корав боец. Знае как да издържа в дълги рундове“, каза Прохазка пред MMA Junkie в UFC Performance Institute. „Това е нещо, от което имах нужда – да проявявам повече търпение в битката и да не искам да я приключа възможно най-бързо. Мисля, че това е най-силното ми оръжие, но и слабост, защото винаги искам да завърша рано. Затова атакувам постоянно. Всяка атака трябва да мине докрай. Работих върху това – да съм по-лек, прецизен, а с това и смъртоносен в атаките.“

Прохазка поиска титла след последната си победа над друг бивш шампион – Джамал Хил. За негово съжаление, не получи шанс. Вместо това Алекс Перейра получи незабавен реванш срещу Магомед Анкалаев само няколко галавечери след успеха на Прохазка над Хил. Перейра ще се опита да си върне титлата в основния двубой на UFC 320.

Прохазка обаче е съсредоточен изцяло върху Раунтри, макар че ясно заявява амбициите си за бъдещето:

„В момента съм концентриран само върху Халил. След Джамал Хил вече говорих за титлата, така че смятам, че сега е моето време да я преследвам“, каза той. „Но оставам смирен и не искам да говоря за следващите етапи. Сега съм напълно съсредоточен върху Халил. Не искам да мисля за бъдещето.“

Независимо какво ще последва, чехът е нетърпелив отново да влезе в клетката:

„Винаги съм развълнуван да покажа представянето си, да докажа, че съм направил крачка напред от последната си подготовка през януари. Просто съм щастлив, че съм тук и най-накрая ще се върна в клетката“, завърши Прохазка.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

България с девет боксьори на Европейското първенство в Острава

България с девет боксьори на Европейското първенство в Острава

  • 29 сеп 2025 | 20:57
  • 1737
  • 0
Иван Пешев награди Юлияна Янева за спечеления сребърен медал от Световното

Иван Пешев награди Юлияна Янева за спечеления сребърен медал от Световното

  • 29 сеп 2025 | 15:09
  • 973
  • 0
Беноа Сен Дени с още една битка преди края на годината

Беноа Сен Дени с още една битка преди края на годината

  • 28 сеп 2025 | 17:02
  • 748
  • 0
Станаха ясни повече подробности около нокаута нa Вандерлей Силва

Станаха ясни повече подробности около нокаута нa Вандерлей Силва

  • 28 сеп 2025 | 16:45
  • 2988
  • 1
Богдан Шумаров се завръща за още една битка в ONE FC

Богдан Шумаров се завръща за още една битка в ONE FC

  • 28 сеп 2025 | 14:57
  • 969
  • 0
Ей Джей бе тестван за допинг по време на вечеря в Дубай

Ей Джей бе тестван за допинг по време на вечеря в Дубай

  • 28 сеп 2025 | 14:34
  • 1291
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 98143
  • 87
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31570
  • 29
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14506
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8613
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 20975
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427438
  • 14