Най-добрите трансфери, които промениха баланса в тазгодишната Евролига

Евролигата е на прага си и се очаква отново да бъде конкурентна и изпълнена с вълнуващи моменти. От новия сезон в надпреварата ще участват 20 отбора, което допълнително повишава нивото на трудност в сравнение с предишни години. Поради тази причина през настоящото лято отборите бяха изключително активни, осъществявайки редица трансфери, някои от които бяха впечатляващи и предизвикаха голям интерес. Sportal.gr ви представя трансферите, които направиха впечатление и промениха баланса в Евролигата.

Василие Мицич

Василие Мицич реши, след не особено успешен престой в НБА, да се завърне в Европа, подписвайки с Апоел Тел Авив. Сръбският гард беше най-горещото име на лятото, като много отбори от Евролигата проявиха интерес към него. Както самият той разкри в интервю, най-голям интерес са проявили Реал, Фенербахче, Олимпиакос и Апоел, като в крайна сметка Мицич се присъедини към израелския отбор, подписвайки тригодишен договор на стойност 18 милиона евро.

Ти Джей Шортс

Панатинайкос направи изключително впечатляващ ход през лятото, подписвайки с Ти Джей Шортс. Ниският гард беше най-добрият плеймейкър в Евролигата през изминалия сезон, като статистиката му включваше 19 точки, 7,3 асистенции и 22,8 точки в системата за оценка на мач, и той поведе Пари до плейофите на турнира. Преди да напусне Париж, Шортс изведе отбора си до спечелването на първата титла в историята на френското първенство, побеждавайки Монако на финала с 3-2. Договорът му със „зелените“ е за две години, без клауза за НБА.

Никола Миротич

Монако, след миналогодишния си успешен сезон до финала на Евролигата, възнамерява отново да достигне до Финалната четворка и да се бори за трофея. Поради тази причина отборът на Василис Спанулис добави към състава си един от най-добрите реализатори в историята на Евролигата, Никола Миротич, предлагайки му двугодишен договор. Черногорецът през миналия сезон имаше 17,7 точки, 6,4 борби и 22 точки в системата за оценка, класирайки се сред първите пет в Евролигата както по отбелязани точки, така и по борби, и сред първите три по обща ефективност.

Лони Уокър

Лони Уокър се завърна в Европа, подписвайки щедър договор за 10 милиона евро за 3 години с Макаби Тел Авив. Американският гард е страхотен реализатор за нивото на Евролигата и го доказа през миналия сезон с екипа на Жалгирис, отбелязвайки 13,6 точки и 3,2 борби. В крайна сметка той завърши сезона във Филаделфия 76ърс, след като беше закупен в средата на сезона.

Марко Гудурич

Армани Милано подсили периметъра си с Марко Гудурич, предлагайки му дългосрочен договор. Сръбският гард отива в италианския отбор, за да предложи своите лидерски качества – елемент, който липсва от години на клуба. Гудурич спечели всичко през миналия сезон с Фенербахче, като беше най-решителният играч във финала на Евролигата, отбелязвайки 19 точки и овладявайки 6 борби, като вкара и решаващата тройка, която подпечата победата на Фенер на финала. Общо за целия сезон средните му показатели бяха 10,9 точки, 2,6 борби и 3,1 асистенции.

Джанан Муса

Дубай БК ще направи своя дебют в Евролигата. Целта му е да се утвърди през следващите години и да играе водеща роля. През лятото клубът направи много трансфери, като най-значимият от тях е подписването с Джанан Муса. Босненецът напусна Реал Мадрид след две поредни шампионски титли и една Евролига, за да помогне на амбициозния отбор от Дубай да напише история в Евролигата. Договорът му изтича през лятото на 2028 г.

Тайсън Уорд

Олимпиакос направи много целенасочен ход на позиция „3“, подписвайки с Тайсън Уорд. Костас Папаниколау навърши 35 години през лятото и логично „червено-белите“ се нуждаеха от подсилване на тази позиция. Уорд беше един от най-добрите нападатели в миналогодишния турнир, като статистиката му включваше 11 точки, 5 борби и изключително влияние върху защитната игра на Пари. Договорът му е за две години.

Елайджа Брайънт

Апоел Тел Авив беше изключително активен през лятото, показвайки намеренията си, че не е дошъл на най-високото европейско ниво само за участие, а за да играе водеща роля. В този контекст клубът подписа с Елайджа Брайънт тригодишен договор. 30-годишният гард прекара четири години в Анадолу Ефес, печелейки Евролигата през 2022 г., а миналият сезон беше най-добрият в кариерата му с 13,8 точки, 4,2 борби и 3,1 асистенции на мач. Всички очакват отново да видят срещата му с Василие Мицич в израелския отбор.

Карсен Едуардс

На пръв поглед трансферът на Карсен Едуардс във Виртус Болоня може да не впечатлява, но говорим за голмайстора на миналогодишната Евролига. 27-годишният гард направи изключителен сезон с Байерн, отбелязвайки 20,4 точки, 2,3 борби и 3,3 асистенции. През този сезон той ще бъде барометърът на Виртус Болоня, като американецът иска да поведе италианския отбор към върховете на Евролигата.

Тео Маледон

Реал Мадрид обръща нова страница и със Серджо Скариоло начело цели да изгради отбор с поглед към бъдещето. Поради тази причина испанският отбор подписа с Тео Маледон договор до 2027 г. 24-годишният играч пристига в Мадрид след отличен сезон в Евролигата, където беше включен във Втория най-добър отбор на миналогодишния турнир, със средни показатели от 17 точки, 3,5 борби и 4,6 асистенции на мач. Френският гард притежава всички качества, които могат да го превърнат в лидер на Реал за много години, единственият проблем за „кралския клуб“ е дали французинът ще реши да се премести в Америка и НБА.