Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  3. Иван Иванов: С такива мачове футболът в България върви напред

Иван Иванов: С такива мачове футболът в България върви напред

  • 28 сеп 2025 | 22:36
  • 6196
  • 3
Иван Иванов: С такива мачове футболът в България върви напред

Старши треньорът на Етър Иван Иванов говори след равенството 3:3 срещу Вихрен в сблъсък от 10-ия кръг на Втора професионална лига.

Много голове, няколко обрата и хикс между Етър и Вихрен в Търново
Много голове, няколко обрата и хикс между Етър и Вихрен в Търново

"С такива мачове футболът в България върви напред. Приветствам всички отбори да играят като Вихрен. Дори и предишният мач с ЦСКА II, който загубихме, беше много интересен. Хората като чуят резултата 4:1 и мислят, че е станало нещо "уау". Категорично и предишният мач беше близък до днешния, бяхме напълно равностойни на ЦСКА, но допуснахме елементарни голове, както и днес. Само с такива мачове ще помогнем на българския футбол и ще развием родните играчи.

"Ахилесовата пета" на Етър е точно моят стил на игра. Какво имам предвид? Етър се слави със стабилна игра и когато не рискува и не играе офанзивно, допуска и по-малко голове. Ако затворя футболистите с 20 метра назад, няма да стават такива мачове. Българският футболист няма никакъв шанс да израсне, защото се въртим в един омагьосан кръг от страх треньорите да не поемат никакви рискове и да не си загубят работата. Затова и мачовете най-често са скучни. Трябва да се надиграваме, защото само така можем да разгърнем истинския потенциал на футболистите.

Ясно е, че резултатът не е приятен. Ясно е, че трябва да изстрадаме. Този сезон за нас е чистене на игровия облик, разгръщане на техния потенциал. Да се опитваме да доминираме и ако можем, да печелим точки. Сега го заявявам за пръв път: ако всичко е точно и нямаме проблеми в отношенията, защото знаете как е в българския футбол, догодина Етър трябва да атакува Първа лига. Това е нещо, което вече сме си казали в съблекалнята, заявявам го категорично. Тази година просто искам да разгърнем потенциала на играчите, който е доста добър, но не искам да стават поредните футболисти, които се лутат в този омагьосан кръг", коментира Иван Иванов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1308
  • 0
Пирин в пълен състав за гостуването на Лудогорец II

Пирин в пълен състав за гостуването на Лудогорец II

  • 29 сеп 2025 | 09:45
  • 236
  • 0
Табор на Александров продължава без грешка

Табор на Александров продължава без грешка

  • 29 сеп 2025 | 09:25
  • 516
  • 0
"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!

"Бригада Пловдив" към Крушарски: Безгръбначна наглост! Държите се като самозабравила се мутра!

  • 29 сеп 2025 | 09:18
  • 1148
  • 2
Обичан треньор на "соколите" получи заслужена награда

Обичан треньор на "соколите" получи заслужена награда

  • 29 сеп 2025 | 09:12
  • 826
  • 0
Живко Желев: Радващото е, че във втори пореден мач навън футболистите показаха дисциплина

Живко Желев: Радващото е, че във втори пореден мач навън футболистите показаха дисциплина

  • 29 сеп 2025 | 09:06
  • 786
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

Жестът, който трогна спортния свят - какво е казал Анцани на ридаещия Колев

  • 29 сеп 2025 | 08:50
  • 12280
  • 5
Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

Очаквайте на живо! Веласкес споделя плановете си за успех срещу Ботев (Пд)

  • 29 сеп 2025 | 09:51
  • 1308
  • 0
България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

България направи всичко възможно, но Италия грабна световната титла!

  • 28 сеп 2025 | 15:23
  • 118694
  • 554
Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

Лудогорец не се затрудни срещу Монтана и се възползва от грешката на Левски

  • 28 сеп 2025 | 21:53
  • 35877
  • 62
Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

Милан спечели дербито срещу Наполи и се изкачи на върха в Серия А

  • 28 сеп 2025 | 23:46
  • 26481
  • 25
Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

Берое и Добруджа излизат един срещу друг в борба за важни три точки

  • 29 сеп 2025 | 07:06
  • 4068
  • 1