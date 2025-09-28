Иван Иванов: С такива мачове футболът в България върви напред

Старши треньорът на Етър Иван Иванов говори след равенството 3:3 срещу Вихрен в сблъсък от 10-ия кръг на Втора професионална лига.

"С такива мачове футболът в България върви напред. Приветствам всички отбори да играят като Вихрен. Дори и предишният мач с ЦСКА II, който загубихме, беше много интересен. Хората като чуят резултата 4:1 и мислят, че е станало нещо "уау". Категорично и предишният мач беше близък до днешния, бяхме напълно равностойни на ЦСКА, но допуснахме елементарни голове, както и днес. Само с такива мачове ще помогнем на българския футбол и ще развием родните играчи.

"Ахилесовата пета" на Етър е точно моят стил на игра. Какво имам предвид? Етър се слави със стабилна игра и когато не рискува и не играе офанзивно, допуска и по-малко голове. Ако затворя футболистите с 20 метра назад, няма да стават такива мачове. Българският футболист няма никакъв шанс да израсне, защото се въртим в един омагьосан кръг от страх треньорите да не поемат никакви рискове и да не си загубят работата. Затова и мачовете най-често са скучни. Трябва да се надиграваме, защото само така можем да разгърнем истинския потенциал на футболистите.

Ясно е, че резултатът не е приятен. Ясно е, че трябва да изстрадаме. Този сезон за нас е чистене на игровия облик, разгръщане на техния потенциал. Да се опитваме да доминираме и ако можем, да печелим точки. Сега го заявявам за пръв път: ако всичко е точно и нямаме проблеми в отношенията, защото знаете как е в българския футбол, догодина Етър трябва да атакува Първа лига. Това е нещо, което вече сме си казали в съблекалнята, заявявам го категорично. Тази година просто искам да разгърнем потенциала на играчите, който е доста добър, но не искам да стават поредните футболисти, които се лутат в този омагьосан кръг", коментира Иван Иванов.