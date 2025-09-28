Карлос Насар към волейболистите ни: Българите се гордеем с вас!

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар поздрави националния отбор по волейбол след среброто на световното първенство във Филипините.

"Волейнационалите донесоха толкова радост и гордост в сърцата на всички българи, за което им благодарим. Гордеем се истински с тях"

"Вярвам, че това е само малка част от техните възможности. Затова им желая крепко здраве и да продължават да мачкат наред и да пълнят сърцата ни с гордост и очите ни със сълзи. Бъдете здрави!", каза Насар в специално видеообръщение, изпратено до bTV и "120 минути".

С изключителните си победи във Филипините - над Германия (3:0), Словения (3:2), Чили (3:0), Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1) - новите герои на нацията ни вдъхновиха, обединиха и ни изкараха по площадите както онези герои от САЩ през 1994 г.

Алекс Николов, приключва като реализатор №1 (173 точки). И се нарежда до волейболната икона Димитър Златанов, който при предишното сребро през 1970 година в София става най-добър нападател.

С индивидуална награда си тръгва и Алекс Грозданов. Центърът заслужи приза за най-добър блокировач.

За грандиозния си успех нашите заработиха премия от 500 000 долара от наградния фонд на международната федерация. Шампионът Италия прибира 1 милион долара.