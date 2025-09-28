Две пети и едно шесто място за родния тим на световната купа по скокове на батут във Варна

Две пети и едно шесто място записаха българските състезатели на Световната купа по скокове на батут във Варна. В индивидуалните дисциплини Мариян Михалев отбеляза впечатляващ пробив, след като за първи път нареди страната ни сред финалистите на състезание от такъв ранг. Състезателят на Марияна Макулова издържа на напрежението, изигра стабилно комбинацията си и с оценка от 58.02 точки се класира на шестата позиция.

Златото с резултат от 61.58 точки отиде при състезаващия се като неутрален атлет Дмитрий Нартов. В женските синхрони Христина Пенева и Марияна Узунова също изиграха стабилно съчетанието си, което им отреди петото място с оценка от 46.24 точки. С титла се поздравиха състезателките от Япония Хикару Мори и Саки Танака с резултат от 50.33 точки.

В дисциплината смесени синхрони Христина Пенева, заедно с Калоян Петров, отново се класираха на петото място. Двамата издържаха на напрежението и изиграха комбинацията си без груби грешки, което им донесе оценка от 48.37 точки. Първото място спечелиха представители на Страната на изгряващото слънце – Хикару Мори и Юсей Мацумото с 50.33 точки.

В мъжките синхрони, където нямаше българско участие, златото отново бе за японците Юсей Мацумото и Мияно Хаято с оценка от 48.37 точки. В съпътстващия международен турнир при подрастващите българските състезатели спечелиха общо 10 медала в индивидуалната надпревара – 3 златни, 5 сребърни и 2 бронзови. В най-голямата възрастова група (младежи и девойки – група 3) сребърни отличия завоюваха Калоян Петров и Антония Тодорова, а Мартин Димитров и Микаела Христова се наредиха на четвъртите места.

При девойките в същата група „Мила Родино“ прозвуча в чест на шампионката Марияна Узунова. Диана Сарафова завърши четвърта, а Цветин Стоянов зае същата позиция при младежите. Във втората възрастова група при момичетата злато спечели Преслава Пенчева, а Кристина Колева и Цветелина Йоргова заеха съответно пето и седмо място. При момчетата Виктор Янков се поздрави със сребро, а Александър Рачев остана четвърти. При най-малките – възрастова група 1, момчета – почетната стълбичка беше изцяло българска: шампион стана Георги Беловодски, втори се класира Георги Иванов, а трети – Ивилин Маздаров. Михаил Енчев и Борислав Илиев заеха съответно шесто и седмо място. При момичетата в тази група България също се отличи с два медала – сребро за Никол Филипова и бронз за Елена Михайлова. Никол Арнаудова завърши четвърта, а Христиана Христова – пета.

Шампионите и техните подгласници в световната купа бяха наградени от заместник-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов.