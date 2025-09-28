Николай Боянов: Борихме се до последно

Партизан (Червен бряг) игра силно, но загуби гостуването си на безгрешния до момента Академик (Свищов). „Партизаните“ отстъпиха с 0:1 в мач от 6-ия кръг на Северозападната Трета лига, игран навръх празника на град Свищов.

През първото полувреме не бяха отбелязани голове на стадион „Академик“ , но домакините доминираха в началото на срещата и изпуснаха две добри възможности. Партизан отговори с няколко ситуации, но играчите на Николай Боянов бяха безидейни в атака.

За началото на второто полувреме наставникът на „партизаните“ включи в действие Стефан Христов, който имаше проблеми с контузия и не успя да започне от първата минута. Академик обаче продължи да притиска своя съперник и стигна до аванс благодарение на точно изпълнение от Ивайло Тодоров в 55-ата минута. Партизан отговори веднага, но не успя да преодолее стража на Академик. До края на срещата гостите показаха характер и поставиха под напрежение „академиците“, но не успяха да стигнат до изравнителното попадение. В 75-ата минута Стефан Христов излезе сам срещу вратаря, но не успя да завърши добре.

„Стана здрав сблъсък, така че очакванията се потвърдиха. Поздравявам отбора на Свищов за победата. Ние имахме шансове, но не успяхме да направим положения от тях. За пореден пък не успяваме да реализираме атаките си. Завършването им е слабата фаза в играта ни“, сподели след мача наставникът на Партизан Николай Боянов.

В следващия кръг Партизан ще приеме Янтра (Полски Тръмбеш). Мачът е насрочен за събота, 4 октомври, от 16:00 часа.