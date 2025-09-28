Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

По-малко от час преди старта на състезанието за Гран При на Япония представителят на домакините Ай Огура се оттегли от надпреварата на „Мотеги“.

Официалната причина за това са болки, които пилотът на Тракхаус Априлия изпитва в дясната си ръка. Те са в резултат на тежкото падане на японеца по време на състезанието на „Мизано“ преди две седмици, което беше с много висока скорост.

BREAKING: @AiOgura79 has withdrawn from the #JapaneseGP due to ongoing pain in his hand following his crash in Misano ❤️‍🩹#MotoGP pic.twitter.com/D9wGHaLzVV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025

Огура трябваше да стартира 13-ти, а неговото отсъствие означава, че всички пилоти, които трябваше да стартират зад него, ще се изкачат с по една позиция напред на стартовата решетка. Японецът е вторият пилот, който пропуска състезанието на „Мотеги“ заедно със световния шампион Хорхе Мартин, който се контузи в спринта вчера и вече пътува за Барселона, където утре ще бъде опериран.

