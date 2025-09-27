Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Локомотив Пловдив срещу Академик Бултекс 99 е финалът на турнира в чест на Пенка Стоянова

Локомотив Пловдив срещу Академик Бултекс 99 е финалът на турнира в чест на Пенка Стоянова

  • 27 сеп 2025 | 01:23
  • 837
  • 0
Локомотив Пловдив срещу Академик Бултекс 99 е финалът на турнира в чест на Пенка Стоянова

Локомотив Пловдив срещу Академик Бултекс 99 е финалът във второто издание на турнира в чест на легендарната баскетболистка Пенка Стоянова. Двата пловдивски тима ще спорят за победата, след като спечелиха своите полуфинални срещи от четиристранната баскетболна надпревара, която се провежда в зала „Сила“ в Пловдив. 

В първия полуфинал Локомотив Пловдив, който ще запише дебют през предстоящия сезон в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ), надделя над другия дебютант в елита Ботев 2012 Враца с 92:84 (24:13, 15:24, 24:27, 29:20). 

Промяна в началните часове на двубоите от турнира в памет на Пенка Стоянова
Промяна в началните часове на двубоите от турнира в памет на Пенка Стоянова

Вторият мач противопостави Академик Бултекс 99 и Левски София, като в тази среща пловдивските „студенти“ се наложиха трудно с 81:78 (17:21, 27:21, 17:17, 20:19). 

В събота турнирът продължава с мача за третото място между загубилите в полуфиналите Левски и Ботев 2012 Враца. Двубоят започва в 17:00 часа, а за 19:00 часа е насрочен и големият финал между двата пловдивски тима. 

