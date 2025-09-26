Инфлуенсър разкри шокиращи подробности: Ямал ми писа, когато беше на 11 години!

Испанският инфлуенсър Фати Васкес разкри подробности във видео подкаста "En todas las salsas", където обясни как е започнала и как се е развила връзката ѝ със звездата на Барселона Ламин Ямал.



"Не мога да отрека неоспоримото", започна Васкес, обяснявайки, че връзката ѝ с Ямал е започнала преди известно време, много преди снимките, показващи ги заедно по време на почивка на италианското крайбрежие, да станат публични. 30-годината мадама обясни, че първата им лична среща се е състояла в Италия, в частна обстановка и само в присъствието на представители на играча, за да се осигури определена дискретност в тези ранни моменти.

Фати също така разкри, че въпреки изтеклите снимки, никой от близкия ѝ кръг не е знаел за връзката им до този момент, което я е изненадало.



"Не се случи за една нощ", отбеляза инфлуенсърът, давайки ясно да се разбере, че връзката ѝ с Ямал се е изграждала постепенно, тъй като са разговаряли осем месеца, преди да се срещнат лично.

"Разбрах, че снимките ще бъдат публикувани ден преди това. Хави Хойс ми каза. Не ходя на почивка с когото и да било, дори и да е испанският крал"

Фати разкри, че Ламин Ямал ѝ е писал още през 2018 г. (когато е бил само на 11 години).

"Предполагам, че е бил мой фен и мисля, че за него аз бях типичното нещо, което е зачеркнал от своя "списък със задачи", подчерта тя.



Фати Васкес също така отбеляза, че Ламин никога не е признавал, че е бил неин фен, когато е бил малък, вярвайки, че "неговото его не би позволило това".

В крайна сметка Васкес пожела да изрази мнението си за настоящата връзка на Ламин Ямал с Ники Никол: "Мисля, че той е много влюбен в нея, а тя не е.", заключи Васкес.