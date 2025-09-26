Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  Алекс "Rainwaker" Петров избухна за победа на 500

Алекс "Rainwaker" Петров избухна за победа на 500

  • 26 сеп 2025 | 14:02
  • 437
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров избухна за победа на 500

Отборът на 500 Esports успя да надиграе този на AaB в турнира по Counter-Strike - Birch Cup 2025 с краен резултат 13-11. Двубоят беше 1/16-финал от първата фаза в потока на победителите от шампионата, провеждащ се Гданск, Полша.

Двубоят се проведе на картата Mirage, като след добро първо полувреме за състава с българско ядро - той бе решен именно в полза на "червените" въпреки опитите за обрат на съперника. С 25 убийства и 1.55 рейтинг на върха в индивдуалното класиране застана Алекс "Rainwaker" Петров.

За да продължи напред отборът на 500 трябва да се изправи срещу далеч по-класния съперник BIG.

