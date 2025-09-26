Анкалаев загубил уважение към Перейра

Възприятието на Магомед Анкалаев за Алекс Перейра рязко се е променило, пише MMA Junkie.

Шампионът на UFC в лека тежка категория е загубил уважение към Перейра след последните му твърдения, че Анкалаев се е укрил от него, за да избегне среща в UFC Performance Institute в Лас Вегас. Анкалаев отрича обвиненията и твърди, че дори е потърсил директен разговор с Перейра. Цялата ситуация е оставила у него неприятен вкус.

„Честно казано, до неотдавна имах уважение към него като боец и човек“, каза Анкалаев. „Вече не го уважавам. Добре, "траш-токът" е нещо, което може да вдигне интереса към боя – може да кажеш нещо смешно или саркастично. Но когато лъжеш хората и казваш: "Видях го и той се скри", както той наскоро заяви... не уважавам такива хора. Защо би излъгал за нещо, което никога не се е случвало?“

Анкалаев подчерта, че няма намерение да играе игрички преди реванша за титлата на UFC в лека-тежка категория, който ще се проведе на 4 октомври в основното събитие на UFC 320. След напрегната среща в четвъртък той предупреди, че ако Перейра прекрачи границите следващата седмица, ще бъде готов да защити позицията си.

„Проблемът е, че той говореше всички тези глупости само преди няколко дни, а днес го видях – бях само аз с треньора ми, а той беше с целия си отбор – приближих се и казах: "Хей, момчета. Лъгахте, че се крия и прочее. Ето ме сега. Какво ще направите?’“, разказа Анкалаев. „Той отвърна, че "тая жена казала това, оня казал онова" и започна да измисля неща. Нямам проблеми, но ако следващата седмица реши да се приближи прекалено много, разбира се, че ще се защитавам. Освен това всичко ще се реши в клетката.“