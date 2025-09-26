"Лигата на талантите" на гости в Кърджали: Среща с бъдещето на Арда

Екипът на "Лигата на талантите" продължава своята обиколка из най-обещаващите футболни академии в България и този път гостува в Кърджали, където посети детско-юношеската школа на Арда. По време на визитата ни имахме възможност да се срещнем и разговаряме с Цанко Бисеров - треньор на отбора до 17 години, който в последните сезони оставя ярка следа с работата си в Академия Арда.

Под негово ръководство няколко възрастови групи на клуба се състезаваха успешно в Елитните първенства, като последният сезон донесе голям успех - спечелване на квота за Елитната група до 17 години. През този сезон кърджалийци имат представители в три от четирите юношески групи.

Младият специалист говори за условията в академията, селекцията на млади момчета, възможността за развитие и достигането до мъжкия отбор.

Цялото интервю с Цанко Бисеров може да видите във видеото.