  Арда (Кърджали) U17
  2. Арда (Кърджали) U17
  "Лигата на талантите" на гости в Кърджали: Среща с бъдещето на Арда

"Лигата на талантите" на гости в Кърджали: Среща с бъдещето на Арда

  • 26 сеп 2025 | 09:20
  • 2249
  • 0

Екипът на "Лигата на талантите" продължава своята обиколка из най-обещаващите футболни академии в България и този път гостува в Кърджали, където посети детско-юношеската школа на Арда. По време на визитата ни имахме възможност да се срещнем и разговаряме с Цанко Бисеров - треньор на отбора до 17 години, който в последните сезони оставя ярка следа с работата си в Академия Арда.

Под негово ръководство няколко възрастови групи на клуба се състезаваха успешно в Елитните първенства, като последният сезон донесе голям успех - спечелване на квота за Елитната група до 17 години. През този сезон кърджалийци имат представители в три от четирите юношески групи.

Младият специалист говори за условията в академията, селекцията на млади момчета, възможността за развитие и достигането до мъжкия отбор. 

Цялото интервю с Цанко Бисеров може да видите във видеото.

