  1. Sportal.bg
  2. Гигант (Съединение)
  3. Добри Козарев: Силни са, но винаги играем за победа

Добри Козарев: Силни са, но винаги играем за победа

  • 26 сеп 2025 | 07:53
  • 804
  • 0

Утре, Гигант (Съединение) приема едноименния тим на Ямбол. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Вече почти сезон и половина, Ямбол е сред най-силните отбори в първенството. Израсна игрово, придоби самочувствие. Няма отбор обаче, който да ни притесни. Уверени сме във възможностите си. Да, ще е много труден предстоящия мач. Важното е да излезем мобилизирани и да изиграем по най-добрия начин 90-те минути. Направим ли го, ще се радваме след последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Добри Козарев, президент на Гигант.

