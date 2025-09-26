Добри Козарев: Силни са, но винаги играем за победа

Утре, Гигант (Съединение) приема едноименния тим на Ямбол. Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Вече почти сезон и половина, Ямбол е сред най-силните отбори в първенството. Израсна игрово, придоби самочувствие. Няма отбор обаче, който да ни притесни. Уверени сме във възможностите си. Да, ще е много труден предстоящия мач. Важното е да излезем мобилизирани и да изиграем по най-добрия начин 90-те минути. Направим ли го, ще се радваме след последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Добри Козарев, президент на Гигант.