Обрат класира Дженоа на 1/8-финал за Купата на Италия

Дженоа постигна победа с 3:1 над Емполи в сблъсъка между двата тима от 1/16-финалите за Купата на Италия. "Грифоните" трябваше да правят обрат, след като първи получиха гол в 12-тата минута, дело на Едоардо Сапорити, но Мортен Френдруп в 15-ата и Алесандро Маркандали в 56-ата минута донесоха успеха на домакините на "Луиджи Ферарис".

Емполи успя пръв да нанесе удар в мача. В 12-тата минута Едоардо Сапорити се разписа директно от пряк-свободен удар.

Радостта на гостите обаче бе кратка и само три минути по-късно Мортен Френдруп получи извеждащ пас в наказателното поле и с удар в близкия ъгъл порази вратата за 1:1.

В 56-ата минута домакините направиха и пълен обрат. Топката бе центрирана отляво, Лоренцо Вентурино я отклони с глава и Алесандро Маркандали също с глава я прати в мрежата за 2:1.

Крайното 3:1 оформи Джеф Ехатор, който получи пас в наказателното поле и стреля в долния десен ъгъл.

Така Дженоа продължава пътя си напред в турнира и вече е на 1/8-финал, където обаче му предстои доста по-тежък сблъсък срещу състава на Аталанта.

Снимки: Gettyimages