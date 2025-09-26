Погба е близо до завръщане на терена

След бурен период, белязан от контузии, изнудване и 18-месечно наказание заради положителен допинг тест, френският национал Пол Погба е по-близо от всякога до завръщане в професионалния футбол. Според Ади Хютер, треньор на Монако, всичко сочи, че 32-годишният полузащитник ще се завърне в игра след паузата за национални отбори в началото на октомври, когато вече ще има необходимия ритъм, за да бъде опция.

„Физически и психически Погба е добре. Той върви по своя път през последните три месеца и е все по-близо до това да може да играе. С поредицата от контузии, които имаме, трябва да го наблюдаваме, но няма смисъл да го пускаме прибързано, само за да кажем, че вече е играл“, отбеляза австриецът.

Първоначално наказанието за употреба на тестостерон, разкрито от допинг теста, направен след мач на Ювентус през август 2023 г., беше четири години, но обжалването пред Европейския спортен арбитражен съд беше успешно и наказанието беше намалено на година и половина.

Снимки: Gettyimages