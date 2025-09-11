Погба няма да играе поне още месец

Световният шампион с Франция от 2018 Пол Погба няма да играе за Монако още поне месец до следващата пауза за националните отбор през октомври. Това съобщи треньорът на монегаските Ади Хютер на днешната си пресконференция. Така халфът няма официален мач вече повече от 2 години, след като изтърпя 18-месечно наказание за употреба на допинг като футболист на Ювентус.

"Не мисля, че ще имаме възможност да го гледаме в игра преди следващата пауза за националните отбори през октомври. Но след това трябва да е на линия. Той е на добър път, но ще отнеме повече време от завръщането на Ансу Фати. Той се справя добре. Не съм изненадан, а впечатлен от начина, по който всеки ден се завръща към формата си. Той е голям професионалист", каза за него Хютер.

Треньорът съобщи още, че новият вратар на отбора Лукаш Храдецки е получил контузия и ще отсъства от терените два месеца, макар и в клуба да се надяват да се възстанови по-бързо. В предстоящия кръг на Лига 1 Монако ще гостува на Оксер. Отборът е на четвърто място в класирането, като има две победи от три мача от началото на сезона.