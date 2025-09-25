Струмска слава бие в Ноевци за купата на АФЛ

Победа с 4:1 постигна Струмска Слава в мача срещу Черногорец (Ноевци), който трябваше да определи представителя на Област Перник в следващия етап от турнира за Купата на Аматьорската Футболна Лига.

Срещата започна с натиск на "Славата ", като играта се водеше изцяло в половината на Черногорец. Капитанът Александър Аспарухов застраши вратата на домакините след хубаво изпълнение на свободен удар, но вратаря изби. Отново Аспарухов бе замесен в ситуация, когато с хубаво центриране в наказателното поле намери опитния Светослав Тасев, който обаче стреля в аут. Чавдар Христов също опита късмета си, след като се освободи добре от защитник на домакините и напредна, но фалцовият му изстрел мина над вратата.

В краяна полувремето юношата на клуба - Емилиан Петров също стреля добре с глава, след като се извиси над всички във вратарското поле след центриране на Аспарухов, но ударът му отиде над вратата.В последните минути на първото полувреме Чавдар Христов нацели дясната греда на вратата бранена от домакините. При нулево равенство двата отбора се оттеглиха на почивка.

Втората част момчетата на Стефан Гошев вдигнаха чувствително оборотите и след центриране от ъглов удар на Александър Аспарухов се създаде разбъркване, след което юношата на Струмска Слава - Никола Митков стреля но защитник изби от голлинията.

Натискът на "Славата" даде резултат, и Дейвид Джоров откри резултата за 1:0 след добро двойно подаване с капитанът Аспарухов. След гола атаките на нашия отбор започнаха да се редят една след друга. Първо Алекс Дамянов добре проби по фланга и центрира в наказателното поле, където Тасев стреля но топката излезе в аут. Скоро след това Александър Аспарухов покачи на 2:0 за "Славата", след като направи добър рейд между защитата на Черногорец и хладнокръвно преодоля вратаря.

Минути по-късно последва нов гол в полза на радомирци, а негов автор бе Светослав Тасев, който от почти невъзможен ъгъл с много силен удар покачи на 3:0.



Голмайсторът и капитан на "Славата" - Александър Аспарухов отбеляза веднага след подновяването на играта, когато действа по бързо от защитник на домакините и стигна първи до топката, след което останал сам срещу вратаря умело реализира за 4:0 за Струмска Слава.

Домакините все пак стигнаха до почетно попадение, след като изведоха на стрелкова позиция Валенсио Венциславов, който преодоля скучаещия в този мач вратар на Струмска слава - Симеон Симеонов за 1:4 в полза на радомирци.

Младият Никола Митков засче с хубав удар и стреля от малък ъгъл, но вратаря изби в ъглов удар, след което срещата приключи при непроменен резултат - 4:1 за Струмска Слава.



В тази среща дебют в мъжкия футбол направиха Никола Митков, Юлиан Иванов и Георги Георгиев, които са юноши на Струмска Слава. В събота за отбора воден от Стефан Гошев предстои гостуване на добре представящия се от началото на сезона отбор на Сливнишки герой.