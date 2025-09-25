Роден талант впечатлява с летящ старт в Нидерландия

Българският талант Кристо Попов започна новия сезон в Нидерландия с впечатляващо представяне. Юношата на Ботев (Пловдив), който в момента играе за отбора на НЕК Неймеген до 17 години, вече има на сметката си пет гола и две асистенции след първите четири кръга от първенството.

Талант на Ботев (Пд) подписа с клуб от елита на Нидерландия

Роденият през 2009 година нападател от Пазарджик демонстрира хладнокръвие пред гола и инстинкт на истински реализатор. Попов отбеляза по два пъти срещу отборите на Буйтенвелдерт и Бавел, а веднъж се разписа и срещу тима на Унитас.

Младият българин е част от академията на НЕК Неймеген от миналия сезон, като тази година вече се състезава във възрастовата група до 17 години. Представянето му до момента е ясен знак, че адаптацията му в нидерландския футбол протича успешно и че бъдещето му изглежда обещаващо.

Снимки: N.E.C Media​