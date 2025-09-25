Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. НЕК Неймеген
  3. Роден талант впечатлява с летящ старт в Нидерландия

Роден талант впечатлява с летящ старт в Нидерландия

  • 25 сеп 2025 | 16:32
  • 5185
  • 4
Роден талант впечатлява с летящ старт в Нидерландия

Българският талант Кристо Попов започна новия сезон в Нидерландия с впечатляващо представяне. Юношата на Ботев (Пловдив), който в момента играе за отбора на НЕК Неймеген до 17 години, вече има на сметката си пет гола и две асистенции след първите четири кръга от първенството.

Талант на Ботев (Пд) подписа с клуб от елита на Нидерландия
Талант на Ботев (Пд) подписа с клуб от елита на Нидерландия

Роденият през 2009 година нападател от Пазарджик демонстрира хладнокръвие пред гола и инстинкт на истински реализатор. Попов отбеляза по два пъти срещу отборите на Буйтенвелдерт и Бавел, а веднъж се разписа и срещу тима на Унитас.

Младият българин е част от академията на НЕК Неймеген от миналия сезон, като тази година вече се състезава във възрастовата група до 17 години. Представянето му до момента е ясен знак, че адаптацията му в нидерландския футбол протича успешно и че бъдещето му изглежда обещаващо.

Снимки: N.E.C Media​

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Ценов вкара дебютния си гол в Русия, но отборът му падна тежко от Зенит

Ценов вкара дебютния си гол в Русия, но отборът му падна тежко от Зенит

  • 28 сеп 2025 | 01:33
  • 1203
  • 0
Равенство попречи на Минчев и Краковия да се изкачат на първото място в Полша

Равенство попречи на Минчев и Краковия да се изкачат на първото място в Полша

  • 28 сеп 2025 | 01:18
  • 795
  • 0
Чернев и Ещрела с победа в Португалия

Чернев и Ещрела с победа в Португалия

  • 27 сеп 2025 | 23:13
  • 1106
  • 0
Неволите на Митов и Абърдийн продължиха с нова загуба

Неволите на Митов и Абърдийн продължиха с нова загуба

  • 27 сеп 2025 | 22:35
  • 1538
  • 0
Карабельов с асистенция, която помогна на Партизан да се върне на върха в Сърбия

Карабельов с асистенция, която помогна на Партизан да се върне на върха в Сърбия

  • 27 сеп 2025 | 22:03
  • 1269
  • 0
Краев с асистенция за нова победа на Апоел (Тел Авив)

Краев с асистенция за нова победа на Апоел (Тел Авив)

  • 27 сеп 2025 | 21:51
  • 1312
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15151
  • 23
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 129998
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58788
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4093
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1712
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2063
  • 3