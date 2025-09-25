Джей Опетая се завръща на 6-и декември

Очаква се двубоят за титлата на IBF в полутежка категория между Джай Опетая и неговия задължителен претендент Хюсеин Чинкара да бъде потвърден за 6 декември в Голд Коуст, Австралия.

Първоначално двамата трябваше да се изправят един срещу друг на същото място на 2 ноември, както беше потвърдено от мениджъра и промоутър на Опетая – Мик Франсис от "Tasman Fighters".

През януари 30-годишният Опетая постигна драматичен нокаут срещу Дейвид Ника в "Gold Coast Convention Centre", след като Ника замени Чинкара поради контузия на германеца. Впоследствие IBF отново нареди мач между тях след победата на Опетая над Клаудио Скуео през юни и успеха на 40-годишния Чинкара над Хуан Диас през април.

27-0! Нов брутален нокаут в актива на Джей Опетая

Мениджърът на Опетая бе спекулирал за евентуално преминаване в тежка категория за двубой с Дерек Чисора или за мач на Опетая срещу британеца Крис Билам-Смит. Въпреки това Чинкара е напът да бъде третият противник на Опетая за 2025 г., преди австралиецът да преследва потенциален обединителен двубой с Гилберто „Зурдо“ Рамирес през 2026 г.

„Има достатъчно време и двата отбора да се подготвят и да приключим с този мач“, заяви по-рано Франсис относно предложената дата 2 ноември. „Надяваме се Джай и Джъстис [Хуни, боксьор в тежка категория, който ще бъде в подгряващата карта] да имат възможност за още един мач към края на годината, защото и двамата го заслужават. Те се нуждаят от това. Трябва да останат активни; да поддържаме тези момчета в движение.“