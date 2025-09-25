Джо Калзаге бе обявен за най-великия боксьор в историята на Великобритания

В неделя (21 септември) Джо Калзаге не само беше въведен в Британската боксова зала на славата, но и бе обявен за най-великия боксьор в историята на британския бокс. Това стана след анкета сред журналисти и историци, проведена от Дейв Харис, основател на Залата на славата и на благотворителната организация "Ringside Charitable Trust". Калзаге, който се оттегли през 2008 г. с актив от 46-0 (32 с нокаут), изпревари в допитването легенди като Ленъкс Люис, Тед „Кид“ Люис и Кен Бюканън.

Британската боксова зала на славата набира все по-голяма популярност от създаването си през 2015 г. Всички билети за тазгодишното събитие, проведено в хотел Ballatyne Hotel and Spa в Хейстингс, бяха разпродадени часове след пускането им в продажба.

Калзаге, придружен от сина си (и негов двойник) Джо Калзаге-младши, прие и посмъртна награда за баща си, Енцо Калзаге. За човек, свикнал да получава отличия, беше трогателно да се види колко развълнуван беше Калзаге от събитието. Той благодари на баща си и семейството си, изказа признателност на Крис Юбенк за най-трудния мач в кариерата му и на Франк Уорън за това, че го е ръководил. Калзаге не забрави и феновете, които са го подкрепяли масово през годините.

Калзаге спечели първия си пояс през 1997 г., когато победи Юбенк след 12 изтощителни рунда за вакантната титла на WBO в супер средна категория. Пътят към истинското признание обаче беше дълъг. Победи над Ричи Удхол, Чарлз Брюър и Байрън Мичъл доказаха класата му, преди да се изправи срещу фаворита Джеф Лейси през 2006 г.

„Никога нямаше да се съглася на този мач, ако не беше баща ми“, спомня си Калзаге.

След като победи Микел Кеслер в грандиозен мач през 2007 г., с което на практика „разчисти“ супер средна категория, Калзаге замина за Америка. Там през следващата година той надделя по точки над Бърнард Хопкинс и Рой Джоунс-младши в категория до 79 килограма.