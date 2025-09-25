Грожан се връща в болид от Формула 1 за първи път след катастрофата в Бахрейн

Ромен Грожан ще се върне зад волана на болид от Формула 1 за първи път от зловещата му катастрофа в Гран При на Бахрейн през 2020 година, която сложи предварителен край на кариерата му в световния шампионат. Французинът ще се включи в частния тест, който бившият му тим Хаас ще проведе с болида си от сезон 2023 на „Муджело“. Грожан ще бъде зад волана на VF-23 в рамките на утрешния ден.

Reunited for a special reunion ❤️



Former driver, Romain Grosjean returns to drive our VF-23 this Friday in Mugello at our TPC event. This marks the first time Romain has piloted an F1 car since the 2020 Bahrain Grand Prix.#HaasF1 #F1 | @F1 @RGrosjean pic.twitter.com/cROfhZSygM — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 25, 2025

Французинът претърпя може би най-зверската катастрофа във Формула 1 през последните години, когато се блъсна в началото на състезанието в Бахрейн през 2020 година. Тогава болидът на французина се раздели на две и избухна пожар, но за щастие след намесата на доктор Иян Робъртс и пожарникарите на пистата Грожан излезе от колата си сравнително невредим.

Той има изгаряния по ръцете и краката си, които не му позволиха да стартира в последните два кръга от сезон 2020, който беше и неговият последен във Формула 1. След това Грожан се премести в САЩ, където прекара четири сезона като титуляр в Индикар и успоредно с това започна да участва и в състезания за издръжливост с Ламборгини.

Сега обаче французинът ще получи шанса най-накрая да сложи подобаващ край на кариерата си във Формула 1. Оригинално той трябваше да направи един тест с Мерцедес през 2021 година, но тогава възникнаха логистични проблеми и от него страна, и от страна на отбора, които провалиха този тест.

„Много съм благодарен на Джийн Хаас и Аяо Комацу за поканата да участвам в този тест. Да кажа, че се вълнувам да се върна зад волана на болид от Формула 1, ще бъде меко казано. Не мога да повярвам, че минаха почти пет години. Да се върна, при това със стария ми отбор, е нещо наистина специално.



„Вълнувам се да видя всички. Сигурен съм, че ще прекараме време да си припомним неща от миналото, но искам да бъда полезен за работата на пистата с VF-23. Страхотно е, че като част от своето развитие отборът вече има програма за тестове със стари коли.



„И на последно място, децата ми ми бяха направили специална каска за състезанието в Абу Даби през 2020, което трябваше да е последното ми. Най-накрая ще мога да използвам тази каска в болид от Формула 1 този петък“, заяви Грожан.

Негов инженер по време на този тест ще бъде настоящият ръководител на Хаас Комацу. Двамата работеха заедно в отбора на Лотус преди заедно да преминат в Хаас в началото на сезон 2016, когато американският тим дебютира във Формула 1.

