Лацио остана само с един наличен халф

Наставникът на Лацио Маурицио Сари е изправен пред трудна ситуация преди визитата на Дженоа в понеделник, тъй като има вероятност да може да разчита само на един от своите халфове за този мач, пише “Гадзета дело спорт”.

В момента единственият наличен играч в средата на терена е Данило Каталди, който влезе като резерва при загубата с 0:1 в дербито с Рома. Още през първото полувреме на въпросния мач се контузиха Фисайо Деле-Баширу, който ще отсъства от игра за около месец, и Николо Ровела, който е под въпрос за предстоящия двубой заради херния и е възможно да се подложи на операция. Матиас Весино пък тъкмо се възстанови от своя продължителна контузия, но ще поднови тренировки едва тази седмица. Що се отнася до Реда Белаяне и Матео Гендузи, те си изкараха червени картони в Дерби дела Капитале, заради което са наказани съответно за един и два мача.

Затова според вестника Сари обмисля вариант да преобразува любимата си схема 4-3-3 в 4-2-3-1 и така срещу Дженоа да преквалифицира централния бранител Марио Хила в опорен полузащитник, който да си партнира с Каталди.

