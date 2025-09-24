Бивш вицепрезидент на ФИФА няма да бъде екстрадиран в САЩ

Бившият вицепрезидент на ФИФА Джак Уорнър няма да бъде екстрадиран в САЩ по обвинения в подкуп като част от мащабен десетилетен корупционен скандал, в който са замесени някои от висшите ръководители на футболния свят, постанови във вторник съд в неговата родина Тринидад и Тобаго, съобщава “Ройтерс”.

Уорнър беше обвинен в получаване на милиони долари подкупи, за да гласува за домакинство на Световното първенство през 2018-а. Макар и обвиненията в корупция срещу него да датират от 80-те години на миналия век, той беше наказан доживот през 2015 година. Въпреки това той вероятно ще бъде освободен, след като върховният съд на карибската държава постанови, че няма да се съобрази с искането за екстрадиция от САЩ. Той не е изправен пред никакви обвинения в родината си и поддържа невинността си.

A high court judge has permanently stayed the extradition charges against former FIFA Vice President/former minister Jack Warner. Speaking to CNC3 news, Warner said he believes the case was a political witchhunt. Now he's looking forward to serving the country again in some… pic.twitter.com/FWI9yt2Pud — CNC3TV (@CNC3TV) September 23, 2025

Министерството на правосъдието на САЩ твърди, че Уорнър е имал огромно влияние като посредник на бившия шеф на ФИФА Сеп Блатер в ролята му на вицепрезидент и на ръководител на КОНКАКАФ, която администрира футбола в Северна и Централна Америка и Карибите. Оттам уверяват, че Уорнър е част от "две поколения футболни служители", които са злоупотребявали с положението си за лична изгода. По-рано тази година Блатер беше оправдан по обвинения в корупция в Швейцария.

Former FIFA vice-president Jack Warner will not face extradition to the US to face bribery charges as part of a sweeping, decades-long corruption scandal which involved some of the soccer world's top brass, a court in Warner's home country of Trinidad and Tobago ruled.#SABCNews pic.twitter.com/EVMlZvXnMA — SABCNews_MorningLive (@MorningLiveSABC) September 24, 2025

Съдия Карън Рийд, в устно изслушване, заяви, че администрацията на Доналд Тръмп не е спазила справедливия процес и върховенството на закона за чужденците в САЩ и затова тя не би изпратила Уорнър. Двама от неговите синове - Дарил и Дариан, се признаха за виновни за участието си в схемата в САЩ през 2013 година. Те сътрудничиха на разследването на Министерството на правосъдието, а федерален съд постанови по-рано тази година, че няма да им бъде наложена допълнителна присъда.

Снимки: Gettyimages