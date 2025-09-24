Александра Тончева влиза в още една битка преди края на годината

Професионалната ММА състезателка Александра Тончева ще стъпи в своята 14-та битка на 8-и ноември. Спортистката от Варна ще се изправи срещу Милейди Симплисио (Бразилия) в битка от категория сламка на бойната гала “Dynamite MMA 4”. Събитието ще се проведе в “Суд Де Арена” в Монпелие. В срещата ще бъде заложена титлата на организацията в тегловата дивизия до 52 килограма.

Тончева е в серия от два поредни успеха, като в последната си изява надделя над Нина Бек и спечели титлата на шведската верига “Superior Challenge”.

