Отложиха пресконференцията за нелегалните залагания

Пресконференцията, която трябваше да се проведе от 11:00 часа в бюрото на НАП на "Цариградско шосе" в столицата във връзка с хванатите да залагат на български мачове - футболисти, треньори и служебни лица, беше отложена. Това съобщиха от Българския футболен съюз на официалния сайт на централата.

"Уважаеми представители на медиите, планираната за днес съвместна пресконференция на БФС, ГДНП и НАП се отлага поради продължаващото разследване и нуждата от извършване на допълнителни действия. След тяхното приключване и определянето на нова дата ще бъдете своевременно уведомени. Благодарим за проявеното разбиране и молим да се съобразите с настоящото уведомление", написаха от БФС.