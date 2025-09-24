Популярни
  2. Баскетбол
  3. Тити Папазов в центъра на скандал в Перник, обвиниха го в непристойно поведение

  • 24 сеп 2025 | 08:28
  • 1983
  • 3
Приятелската среща между Миньор 2015 и Левски в Перник не завърши поради напрежение на терена, като "сините" са извадили отбора си от терена. Това съобщават от пернишкия клуб на официалната си страница във "Фейсбук". От Миньор обвиняват старши треньора на столичани Константин Папазов в непристойно поведение, което, според тях, е било в основата на скандалната ситуация.

"Непристойно поведение на Тити Папазов прекрати контролата в Перник... При резултат 30:9 в полза на Миньор 2015, мачът бе временно прекъснат, след като старши треньорът на Левски, Тити Папазов, многократно репликираше съдийските отсъждания, което доведе до изнервяне на реферите и спиране на играта за около 30 минути.

Срещата все пак беше подновена, но в средата на третата част, при резултат 53:43 за Миньор 2015, Тити Папазов изведе отбора си от терена и отказа да продължи участието си в мача. Така контролата остана недовършена", допълват от Миньор.

Снимки: Sportal.bg

