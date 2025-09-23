Гордан Люцканов: Върнах се, защото все още нямам златен медал с Левски

Светослав Гоцев: В момента играем четвъртфинал на световно първенство със 7 момчета от Левски

Среща с медиите и открити тренировки имаха днес мъжкият и женският отбор на Левски София. От състава на шампионите присъстваха старши треньорът Николай Желязков, капитанът Светослав Гоцев и завърналите се в клуба Лазар Бучков и Гордан Люцканов.

“Очакванията към всички са повишени, в сравнение с предишния ми престой тук, защото през последните години момчетата постигнаха големи успехи, особено миналата с требъла. Виждам, че всички се стремят да повторим този успех. Чувствам се у дома, а подготовката върви с пълна сила. Имах и други предложения, но реших да се върна, защото отборът постига успехи, играе в Шампионска лига, а и все още нямам златен медал с Левски”, заяви Гордан Люцканов, който се завърна в Левски.