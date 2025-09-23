Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Гордан Люцканов: Върнах се, защото все още нямам златен медал с Левски

Гордан Люцканов: Върнах се, защото все още нямам златен медал с Левски

  • 23 сеп 2025 | 20:18
  • 437
  • 0

Светослав Гоцев: В момента играем четвъртфинал на световно първенство със 7 момчета от Левски

Среща с медиите и открити тренировки имаха днес мъжкият и женският отбор на Левски София. От състава на шампионите присъстваха старши треньорът Николай Желязков, капитанът Светослав Гоцев и завърналите се в клуба Лазар Бучков и Гордан Люцканов.

Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски
Светослав Гоцев: В момента играем 1/4-финал на световно първенство със 7 момчета от Левски

“Очакванията към всички са повишени, в сравнение с предишния ми престой тук, защото през последните години момчетата постигнаха големи успехи, особено миналата с требъла. Виждам, че всички се стремят да повторим този успех. Чувствам се у дома, а подготовката върви с пълна сила. Имах и други предложения, но реших да се върна, защото отборът постига успехи, играе в Шампионска лига, а и все още нямам златен медал с Левски”, заяви Гордан Люцканов, който се завърна в Левски.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Чехия разгроми Тунис и е на 1/4-финал на СП

Чехия разгроми Тунис и е на 1/4-финал на СП

  • 23 сеп 2025 | 13:27
  • 2768
  • 3
Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

Любо Ганев посочи две основни цели пред националния отбор

  • 23 сеп 2025 | 11:12
  • 15690
  • 12
Любо Ганев за ситуацията в БОК: Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет

Любо Ганев за ситуацията в БОК: Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет

  • 23 сеп 2025 | 10:58
  • 15540
  • 4
Сам Деруу: Ще дадем всичко за втора победа над Италия, това е сигурно

Сам Деруу: Ще дадем всичко за втора победа над Италия, това е сигурно

  • 22 сеп 2025 | 19:17
  • 4052
  • 1
Алесандро Микиелето: Италия все още е тук и се надявам да можем да останем до края

Алесандро Микиелето: Италия все още е тук и се надявам да можем да останем до края

  • 22 сеп 2025 | 19:14
  • 2265
  • 0
Фердинандо Де Джорджи: Имаме няколко почивни дни, за да се подготвим най-добре за следващия мач

Фердинандо Де Джорджи: Имаме няколко почивни дни, за да се подготвим най-добре за следващия мач

  • 22 сеп 2025 | 19:10
  • 2191
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

  • 23 сеп 2025 | 19:28
  • 14860
  • 9
Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 11150
  • 6
Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

  • 23 сеп 2025 | 18:11
  • 21301
  • 2
Съставите на Ливърпул и Саутхамптън, двама дебютанти за домакините

Съставите на Ливърпул и Саутхамптън, двама дебютанти за домакините

  • 23 сеп 2025 | 20:54
  • 187
  • 0
Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

  • 23 сеп 2025 | 19:11
  • 5216
  • 3
Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 17707
  • 35