Френски клуб представи амбициозен състав

Френската организация GenOne обяви новия си състав в Counter-Strike, в който личат редица големи имена от местната сцена, някои от които достигнали върха на световните електронни спортове през кариерата си. Клубът представи новите си играчи, сред които могат да се забележат състезатели от грандовете Vitality и Falcons.

J'ai le plaisir de vous annoncer le nouveau roster @GenOneEsports, le plus ambitieux de l'histoire du projet.



🇧🇪 Chuckyy

🇫🇷 Brooxsy

🇫🇷 NBK

🇫🇷 Djoko

🇫🇷 misutaaa

🇫🇷 wasiNk (coach)



Merci à tous pour votre soutien. Cap sur la Roumanie pour tester ce roster 🔥 pic.twitter.com/Dq7DKQPKxG — KRL (@KRL_STREAM) September 23, 2025

Основата на редиците на новият GenOne ще бъде триото Нейтън "⁠NBK-⁠" Шмит, Кевин "⁠misutaaa⁠" Рабие и Томас "⁠Djoko⁠" Павони. Към новото трио се присъединяват двама играчи от предишния състав на тима Уго "Brooxsy" Ди Боно и Джордан "Chucky" Молнар.

Треньорската позиция ще поеме Дамян "wasiNk" Дюфур, който е бивш играч на GenOne, а след това води и 3DMAX.