Френски клуб представи амбициозен състав

Френската организация GenOne обяви новия си състав в Counter-Strike, в който личат редица големи имена от местната сцена, някои от които достигнали върха на световните електронни спортове през кариерата си. Клубът представи новите си играчи, сред които могат да се забележат състезатели от грандовете Vitality и Falcons.
Основата на редиците на новият GenOne ще бъде триото Нейтън "NBK-" Шмит, Кевин "misutaaa" Рабие и Томас "Djoko" Павони. Към новото трио се присъединяват двама играчи от предишния състав на тима Уго "Brooxsy" Ди Боно и Джордан "Chucky" Молнар.
Треньорската позиция ще поеме Дамян "wasiNk" Дюфур, който е бивш играч на GenOne, а след това води и 3DMAX.