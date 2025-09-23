Кошмарна контузия вади за дълго време ключова фигура на Хюстън Рокетс

Кошмарна контузия получи една от звездите на Хюстън Рокетс - пойнт гардът Фред ВанВлийт. 31-годишният играч е със скъсана предна кръстна връзка на коляното и ще е извън строя за дълго време, потенциално за целия сезон 2025/26, съобщава известният журналист Шамс Чарания.
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Това е тежък удар за “Ракетите”, които губят не само основния си плеймейкър, но и един от своите лидери, отбелязва още Чарания.
В 60 срещи през миналия сезон в НБА ВанВлийт записа по 14.1 точки, 3.7 борби и 5.6 асистенции средно на мач.
Снимки: Gettyimages