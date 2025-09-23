Кошмарна контузия вади за дълго време ключова фигура на Хюстън Рокетс

Кошмарна контузия получи една от звездите на Хюстън Рокетс - пойнт гардът Фред ВанВлийт. 31-годишният играч е със скъсана предна кръстна връзка на коляното и ще е извън строя за дълго време, потенциално за целия сезон 2025/26, съобщава известният журналист Шамс Чарания.

Това е тежък удар за “Ракетите”, които губят не само основния си плеймейкър, но и един от своите лидери, отбелязва още Чарания.

Just in: Houston Rockets' Fred VanVleet has suffered a torn ACL, sources tell ESPN. A devastating, potentially season-ending loss for the Rockets with their starting point guard and leader. pic.twitter.com/Qhf0V58DwR — Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2025

В 60 срещи през миналия сезон в НБА ВанВлийт записа по 14.1 точки, 3.7 борби и 5.6 асистенции средно на мач.

Снимки: Gettyimages