Успех и поражение в днешния ден за 500 Esports

Отборът на 500 Esports, който преди месеци пренасочи своето направление, като от тим, изцяло изпълнен с български играчи, премина към смесен състав с ядро от родни таланти. Днес "лъвовете" изиграха две срещи в различни турнири по Counter-Strike, записвайки един успех и едно поражение.

Предимно българският тим започна деня с категорична победа над KHAN с 2:0 (13:8, 13:10) на Inferno и Mirage в Swiss фазата на ССТ след добра игра на всички състезатели от състава, Във втората си среща за деня обаче "лъвовете“" отстъпиха с 0:2 (6:13, 11:13) от GUN5 в турнира Galaxy Battle. Руснаците доминираха с отлична игра на талантите yiksrezo и gr1ks на Dust2 и Ancient.