София ще е домакин на първото българско кеч шоу

На 27 септември 2025 г. в София ще се проведе първото по рода си професионално българско кеч шоу, организирано от новосъздадената Българска кеч лига.

Събитието ще се състои в "Пиротска 5 Ивент Център" и ще предложи зрелищен сблъсък между герои, екшън на световно ниво и първата защита на официалната Българска титла.

Българския хан Дамян Тангра, роден в България, но с кариера в САЩ, ще се завърне в родината си, за да защити титлата си. На събитието ще присъстват и новоподготвени български кечисти, възпитаници на Българската кеч академия, които ще направят своите първи стъпки на ринга.

Академията, основана през 2024 г., е обучавала български таланти под ръководството на световноизвестни треньори като Джеймс Мейсън и Майкъл Ковач.

Със своето историческо първо шоу Българската кеч лига поставя началото на нова ера за професионалния кеч у нас. Това събитие не само ще покаже талантите на родните кечисти, но и ще привлече вниманието на международната сцена, утвърждавайки България като дом на зрелищни и професионални рингови битки.

Очакванията са, че първият сблъсък ще вдъхнови ново поколение състезатели и ще отвори пътя за бъдещи грандиозни кеч събития в страната.