Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Поредна златна страница в кариерата на Габриел "Fallen" Толедо, FURIA надигра The MongolZ и триумфира във FISSURE Playground 2

Поредна златна страница в кариерата на Габриел "Fallen" Толедо, FURIA надигра The MongolZ и триумфира във FISSURE Playground 2

  • 22 сеп 2025 | 00:26
  • 263
  • 0
Поредна златна страница в кариерата на Габриел "Fallen" Толедо, FURIA надигра The MongolZ и триумфира във FISSURE Playground 2

Отборът на FURIA стана шампион в турнира по Counter-Strike FISSURE Playground 2, след като повали намиращия се в прекрасна форма тим на The MongolZ с 3:2 (16-13, 11-13, 16-12, 9-13, 13-5). По този начин бразилците 200 000 долара, докато за монголците останаха $100 000 от наградния фонд, предвиден за шампионата в Белград, Сърбия.

Двубоят стартира на Mirage, изцяло доминиран в началото от The MongolZ, които обаче после изгубиха контрол върху срещата и бяха повалени след продължения. Обратен бе сценарият на Inferno, докато случаят от Mirage се повтори и на третата карта - Nuke. След това обаче монголците изравниха на Overpass, който контролираха от самия старт. Последният Dust 2 обаче бе изцяло в ръцете на "черно-белите", които не допуснаха загубен рунд през втората част.

Данийл "molodoy" Голубенко и Марекс "YEKINDAR" Галинскис от състава, воден от легендата Габриел "Fallen" Толедо бяха изключително силни на индивидуално ниво като записаха съответно по 99 и 97 елиминации с по 1.26 рейтинг. 89 фрага от страна на Усухбаяр "910" Банзрах бяха достатъчни, за да бъде той най-резултатен сред загубилите.

Следвай ни:

Още от eSports

CTBC с голямо отличие в тихоокеанския регион

CTBC с голямо отличие в тихоокеанския регион

  • 21 сеп 2025 | 20:08
  • 775
  • 0
Bilibili Gaming е шампиона на Китай по LoL

Bilibili Gaming е шампиона на Китай по LoL

  • 21 сеп 2025 | 17:51
  • 477
  • 0
Звездата Peanut прекъсва кариерата си, за да започне военна служба

Звездата Peanut прекъсва кариерата си, за да започне военна служба

  • 21 сеп 2025 | 15:22
  • 532
  • 0
Обстоятелства попречиха на Георги "Jorko" Митев да остане в CPH Wolves

Обстоятелства попречиха на Георги "Jorko" Митев да остане в CPH Wolves

  • 20 сеп 2025 | 19:47
  • 833
  • 1
500 отпадна от плейофите на European Pro League

500 отпадна от плейофите на European Pro League

  • 20 сеп 2025 | 18:43
  • 693
  • 0
SNK ще раздаде над 4 милиона долара по време на Световното първенство в Атланта

SNK ще раздаде над 4 милиона долара по време на Световното първенство в Атланта

  • 20 сеп 2025 | 14:45
  • 542
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 23:26
  • 14261
  • 25
Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:11
  • 17733
  • 24
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 31663
  • 44
Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

  • 21 сеп 2025 | 23:57
  • 11755
  • 51
Трудна победа върна Интер на верния път

Трудна победа върна Интер на верния път

  • 21 сеп 2025 | 23:44
  • 7723
  • 5
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 27819
  • 29