Поредна златна страница в кариерата на Габриел "Fallen" Толедо, FURIA надигра The MongolZ и триумфира във FISSURE Playground 2

Отборът на FURIA стана шампион в турнира по Counter-Strike FISSURE Playground 2, след като повали намиращия се в прекрасна форма тим на The MongolZ с 3:2 (16-13, 11-13, 16-12, 9-13, 13-5). По този начин бразилците 200 000 долара, докато за монголците останаха $100 000 от наградния фонд, предвиден за шампионата в Белград, Сърбия.

Двубоят стартира на Mirage, изцяло доминиран в началото от The MongolZ, които обаче после изгубиха контрол върху срещата и бяха повалени след продължения. Обратен бе сценарият на Inferno, докато случаят от Mirage се повтори и на третата карта - Nuke. След това обаче монголците изравниха на Overpass, който контролираха от самия старт. Последният Dust 2 обаче бе изцяло в ръцете на "черно-белите", които не допуснаха загубен рунд през втората част.

Данийл "molodoy" Голубенко и Марекс "YEKINDAR" Галинскис от състава, воден от легендата Габриел "Fallen" Толедо бяха изключително силни на индивидуално ниво като записаха съответно по 99 и 97 елиминации с по 1.26 рейтинг. 89 фрага от страна на Усухбаяр "910" Банзрах бяха достатъчни, за да бъде той най-резултатен сред загубилите.