Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бундеслига
  3. Триста ултраси на Шалке нападнаха фенове на Борусия (Д) и Кьолн

Триста ултраси на Шалке нападнаха фенове на Борусия (Д) и Кьолн

  • 21 сеп 2025 | 21:42
  • 539
  • 0
Триста ултраси на Шалке нападнаха фенове на Борусия (Д) и Кьолн

Полицията в Дортмунд съобщи, че стотици фенове на Шалке са нападнали привърженици на местния Борусия и малка група запалянковци на Кьолн в горист район край една от гарите в града.

По данни на органите на реда феновете на Шалке са се прибирали в Гелзенкирхен с влак от Магдебург, където техните любимци гостуваха в събота. По време на пътуването обаче някой е дръпнал аварийната спирачка във влака, което е наложило спирането му. Малко след тръгването му резервната спирачка отново е била активирана, като този път това е станало при гара Шарнхорст. Тогава голяма група от запалянковци на Шалке е напуснала влака и се е отправила към спортна площадка наблизо, на която е имало около 90 привърженици на Борусия Дортмунд и още петима на Кьолн

Феновете на Шалке, които са били около 300 на брой, са атакували и се е стигнало до физически сблъсъци. Пристигналата полиция на място е иззела различни хладни оръжия, маски, назъбници и ръкавици.

Срещу феновете на Шалке са повдигнати обвинения и за нарушаване на железопътния трафик, като заради двете спирания влакът от Магдебург се е забавил със 75 минути.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 3183
  • 1
Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 388
  • 0
Елче взе сблъсъка на новаците и продължава с отличния си старт

Елче взе сблъсъка на новаците и продължава с отличния си старт

  • 21 сеп 2025 | 21:39
  • 415
  • 0
Звезда на ПСВ Айндховен получи тежка контузия

Звезда на ПСВ Айндховен получи тежка контузия

  • 21 сеп 2025 | 21:28
  • 828
  • 0
Късен гол донесе обрат за Комо срещу Фиорентина

Късен гол донесе обрат за Комо срещу Фиорентина

  • 21 сеп 2025 | 21:25
  • 1255
  • 0
Гол на Стефан Велков помогна на Вейле за ново равенство

Гол на Стефан Велков помогна на Вейле за ново равенство

  • 21 сеп 2025 | 21:14
  • 508
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:10
  • 11653
  • 18
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 25491
  • 40
Барселона 2:0 Хетафе, домакините вкараха дискусионен гол

Барселона 2:0 Хетафе, домакините вкараха дискусионен гол

  • 21 сеп 2025 | 23:07
  • 4474
  • 5
На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 3183
  • 1
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 24306
  • 29
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 27336
  • 21