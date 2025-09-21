Червенков: Фратрия имаше нужда от подкрепа днес

Старши треньорът на Миньор (Перник) Ангел Червенков коментира загубата на своя тим от Фратрия. “Чуковете” водеха с 2:0 на полувреме, но в крайна сметка загубиха с 2:3.

“Може да се каже, че мачът беше разделен на две. Първото полувреме всичко си изпълнихме като замисъл и реализация, водехме с добра преднина. Концентрацията е основният фактор, който повлияе през второто полувреме. Има върху какво да работим. Трябва да направим нужните анализи, защото не може толкова леко и безотговорно да се такова. Фратрия е добър отбор, но имаха нужда от подкрепа днес. Имаха нужда от сериозна подкрепа.



В дефанзивен план имаме проблем. Работим над това. Надяваме се при още по в следващите игри да бъдат корегирани детайлите. Искам да бъдат засилени нашата офанзивна мощ. Разчитаме на контузените да се върнат скоро.

Тактическата дисциплина и отборният дух, на това ще разчитаме срещу Янтра. Очаква ни интересен мач”, заяви Червенков.