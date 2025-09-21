Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Миньор (Перник)
  3. Червенков: Фратрия имаше нужда от подкрепа днес

Червенков: Фратрия имаше нужда от подкрепа днес

  • 21 сеп 2025 | 17:12
  • 844
  • 0

Старши треньорът на Миньор (Перник) Ангел Червенков коментира загубата на своя тим от Фратрия. “Чуковете” водеха с 2:0 на полувреме, но в крайна сметка загубиха с 2:3.

Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути
Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

“Може да се каже, че мачът беше разделен на две. Първото полувреме всичко си изпълнихме като замисъл и реализация, водехме с добра преднина. Концентрацията е основният фактор, който повлияе през второто полувреме. Има върху какво да работим. Трябва да направим нужните анализи, защото не може толкова леко и безотговорно да се такова. Фратрия е добър отбор, но имаха нужда от подкрепа днес. Имаха нужда от сериозна подкрепа.

В дефанзивен план имаме проблем. Работим над това. Надяваме се при още по в следващите игри да бъдат корегирани детайлите. Искам да бъдат засилени нашата офанзивна мощ. Разчитаме на контузените да се върнат скоро.

Тактическата дисциплина и отборният дух, на това ще разчитаме срещу Янтра. Очаква ни интересен мач”, заяви Червенков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

  • 21 сеп 2025 | 16:52
  • 15367
  • 10
Лудогорец пуска в продажба билетите за мача с Бетис

Лудогорец пуска в продажба билетите за мача с Бетис

  • 21 сеп 2025 | 15:17
  • 614
  • 0
Банато отхвърлил две оферти за звездата на Берое

Банато отхвърлил две оферти за звездата на Берое

  • 21 сеп 2025 | 14:48
  • 1216
  • 0
Нов успех за Левски в Елитната група до 15 години

Нов успех за Левски в Елитната група до 15 години

  • 21 сеп 2025 | 14:11
  • 880
  • 0
Берк Бейхан, Жоао Бандаро и Уеслен пропускат гостуването на Черно море на Арда

Берк Бейхан, Жоао Бандаро и Уеслен пропускат гостуването на Черно море на Арда

  • 21 сеп 2025 | 13:51
  • 658
  • 0
Чиликов: Важна победа срещу отбор, който ни затрудни много

Чиликов: Важна победа срещу отбор, който ни затрудни много

  • 21 сеп 2025 | 12:44
  • 1434
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември (София) 0:1 Ботев (Пловдив), Флекса бележи

Септември (София) 0:1 Ботев (Пловдив), Флекса бележи

  • 21 сеп 2025 | 17:47
  • 3250
  • 3
Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

  • 21 сеп 2025 | 16:52
  • 15367
  • 10
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 17905
  • 19
Съставите на Арсенал и Ман Сити, Сака е на пейката

Съставите на Арсенал и Ман Сити, Сака е на пейката

  • 21 сеп 2025 | 17:42
  • 537
  • 0
Очаквайте на живо: Калев - Рилски спортист

Очаквайте на живо: Калев - Рилски спортист

  • 21 сеп 2025 | 17:45
  • 256
  • 0
Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

  • 21 сеп 2025 | 15:28
  • 11110
  • 8