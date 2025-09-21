Иван Алипиев с блестящ дебют за Кремона

Иван Алипиев дебютира по впечатляващ начин за италианския елитен тим Ваноли Кремона. Родният национал вкара 19 точки, но тимът му загуби от Бреша с 84:96 в контролна среща. Алипиев стана най-резултатният играч в двубоя.

Кремона е с две победи и четири загуби в подготвителния период досега. Следващият тест за Алипиев и компания преди началото на сезона е на 24 септември (сряда), когато Кремона излиза срещу участника в Евролигата Олимпия Милано.

Снимка: vanolibasket.it