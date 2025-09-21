Лудост по трибуните очаква дербито Бурсаспор - ПАОК в Самоков

Очаква се пълна лудост по трибуните по време на дербито на третия ден в квалификационния турнир за влизане в Шампионска лига между отборите на турския Бурсаспор и гръцкия ПАОК. Срещата е насрочена за 16:30 часа в "Арена СамЕлион", а в Самоков отново се очаква сериозна агитка на солунския гранд.

Екипът на Sportal.bg отново ще бъде на мястото на събитието и ще ви покаже всичко по-интересно случващото се в спортното съоръжение, както и ще ви дадем възможност да проследите мача на живо.

ПАОК сложи край на първия ден от квалификациите за ШЛ с уникално шоу от феновете си в Самоков

Припомняме ви, че на първия мач на "черно-белите" от Гърция зад отбора се настани сериозна агитка от Южната ни съседка. Именно в този двубой ПАОК надигра със 79-67 Студентски център и се класира на полуфинал на пресявките за европейския турнир.

Отборът на Бурсаспор пък стигна до тук, след като победи с 81-74 германския Льовен.