  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. На живо от Самоков: Започнаха квалификациите за Шампионска лига

  • 19 сеп 2025 | 17:34
  • 610
  • 0
Самоков е домакин на квалификационния турнир за влизане в Шампионска лига, в който участват 24 отбора. Мачовете стартираха днес в "Арена СамЕлион", а вече приключи и първата среща. Екипът на Sportal.bg отново е на мястото на събитието и ви дава възможност да следите двубоите на живо.

В нея румънският Орадя отстъпи със 71-79 на белгийския Антверп Джайънтс.

В мач №2 за деня един срещу друг играят отборите на Реджана и Пелистер, като в средата на втората част италианският тим води с 66-57.

В третия мач от 18:45 часа турският Бурсаспор ще мери сили с германския Льовен.

Черешката на тортата е мачът между гръцкия ПАОК и Студентски център.

