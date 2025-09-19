На живо от Самоков: Започнаха квалификациите за Шампионска лига

Самоков е домакин на квалификационния турнир за влизане в Шампионска лига, в който участват 24 отбора. Мачовете стартираха днес в "Арена СамЕлион", а вече приключи и първата среща. Екипът на Sportal.bg отново е на мястото на събитието и ви дава възможност да следите двубоите на живо.

В нея румънският Орадя отстъпи със 71-79 на белгийския Антверп Джайънтс.

В мач №2 за деня един срещу друг играят отборите на Реджана и Пелистер, като в средата на втората част италианският тим води с 66-57.

В третия мач от 18:45 часа турският Бурсаспор ще мери сили с германския Льовен.

Черешката на тортата е мачът между гръцкия ПАОК и Студентски център.