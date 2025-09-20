Два червени картона обрекоха Жирона, бивш нападател на ЦСКА с гол

Миналогодишният участник в Шампионската лига Жирона претърпя ново разочарование в Ла Лига, след като беше разгромен с 4:0 от гостуващия Леванте. Това беше среща от петия кръг, след който каталунците остават на последно място в класирането. Преди мача Леванте също беше в зоната на изпадащите и нямаше победа, като домакините се надяваха, че точно сега ще запишат първи успех, но се случи точно обратното.

Всичко за Жирона обаче рухна много бързо, тъй като в първите секунди на второто полувреме отборът вече беше останал с 9 души. Бившият футболист на Атлетико Мадрид Аксел Витсел беше изгонен за втори жълт картон след само половин час игра, а в 46-ата директен червен получи преотстъпеният от Манчестър Сити Витор Рейш.

Леванте водеше само с 1:0 след първата част след попадение на Карл Ета Ейонг (43’). След каталунците останаха с двама души по-малко, последваха голове на Карлос Алварес (49’), Иван Ромеро (70’) и бившия нападател на ЦСКА Годуин Коялипу (90').

В следващия кръг, който е междинен през идната седмица, Жирона ще гостува на Атлетик Билбао, а Леванте ще посрещне Реал Мадрид.