Лоран Тили остава начело на Япония

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Япония Лоран Тили ще остане начело на тима, въпреки че съставът отпадна още в груповата фаза на Световното първенство във Филипините. Новината бе съобщена от директорът на националните отбори към местната федерация Шоджи Нанбу по време на пресконференция за обобщение на сезона.

Канада изхвърли Япония от Мондиал 2025

Япония отпадна от Мондиал 2025 след загуби в предварителната група от Турция и Канада с по 0:3 и остана извън елиминационната фаза на турнира.

Тили определи 2025-а като "година на трансформация". С промените в състава и въвеждането на новата система на игра, той обясни, че отборът все още се адаптира след отминалия олимпийски цикъл.

"Това беше сезон за учене. VNL показа положителни признаци, въпреки че резултатите от световното първенство бяха разочароващи. Загубите болят, но те ни дават важни уроци за бъдещето", сподели Тили.

Френският специалист потвърди, че Япония ще запази структурата си с два отбора (А и Б), като същевременно ще усъвършенства дългосрочната си стратегия за развитие. Основната цел, която подчерта той, е стабилен напредък към Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028-а година.

"Въпреки, че световното първенство беше болезнено преживяване, ще го приемем като възможност да израстване", заключи Тили.

Снимки: en.volleyballworld.com