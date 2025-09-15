Канада изхвърли Япония от Мондиал 2025

Мъжкият национален отбор на Канада поднесе първата голяма изненада на Световното първенство във Филипините, след като изхвърли от турнира силния тим на Япония.
Играчите на треньора Дейниъл Люис надиграха японците с 3:0 (25:20, 25:23, 25:22) във втория си мач от Група G на Мондиала, игран тази сутрин пред малко над 3600 зрители в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.
Така "кленовите листа" са с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с което със сигурност се класират за следващата фаза на шампионата на планетата. Япония, обаче, допусна втора поредна загуба и на практика отпадна от по-нататъшно участие на турнира.
В последната си среща от групата Канада ще спори с Турция, която също е с 2 победи от 2 мача и 6 точки и е сигурна за 1/8-финалите. Битката за първото място е в сряда (17 септември) от 09,00 часа българско време. По-късно същия ден от 16,30 часа Япония ще играе с аутсайдера Либия.
Най-полезни за Канада станаха Шарън Върнън-Евънс (1 блок и 1 ас) и капитанът Никола Хоуг (1 ас) с 14 и 13 точки за победата.
За японците Ран Такахаши (2 аса) и Кенто Мияура (2 аса) приключиха с 11 и 10 точки.
Снимки: en.volleyballworld.com