  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Канада изхвърли Япония от Мондиал 2025

Канада изхвърли Япония от Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 13:39
  • 824
  • 0

Мъжкият национален отбор на Канада поднесе първата голяма изненада на Световното първенство във Филипините, след като изхвърли от турнира силния тим на Япония.

Играчите на треньора Дейниъл Люис надиграха японците с 3:0 (25:20, 25:23, 25:22) във втория си мач от Група G на Мондиала, игран тази сутрин пред малко над 3600 зрители в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.

Така "кленовите листа" са с 2 победи от 2 мача и 6 точки, с което със сигурност се класират за следващата фаза на шампионата на планетата. Япония, обаче, допусна втора поредна загуба и на практика отпадна от по-нататъшно участие на турнира.

В последната си среща от групата Канада ще спори с Турция, която също е с 2 победи от 2 мача и 6 точки и е сигурна за 1/8-финалите. Битката за първото място е в сряда (17 септември) от 09,00 часа българско време. По-късно същия ден от 16,30 часа Япония ще играе с аутсайдера Либия.

Най-полезни за Канада станаха Шарън Върнън-Евънс (1 блок и 1 ас) и капитанът Никола Хоуг (1 ас) с 14 и 13 точки за победата.

За японците Ран Такахаши (2 аса) и Кенто Мияура (2 аса) приключиха с 11 и 10 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

