Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Берое пусна в продажба абонаментни карти за новия сезон при мъжете и жените

Берое пусна в продажба абонаментни карти за новия сезон при мъжете и жените

  • 20 сеп 2025 | 13:50
  • 112
  • 0
Берое пусна в продажба абонаментни карти за новия сезон при мъжете и жените

Баскетболен клуб Берое пусна в продажба абонаментни карти за предстоящия сезон 2025/2026. Цената е 49 лева и ще важи за всички срещи на мъжкия и женския отбор, съобщиха от клуба.

Картата ще можете да бъде закупена през следващата седмица по време на турнира Купа "Стара Загора". Освен за баскетболните срещи, притежателите ще получат и отстъпка от партньори и спонсори на клуба.

Турнирът Купа "Стара Загора" ще се проведе на 25 и 26 септември и ще бъде с участието на домакините, АЕЛ (Лимасол), Спартак Плевен и Шумен. В полуфиналите Берое излиза срещу тима от Кипър, а другите два български отбора ще определят втория финалист.

Пред женския Берое предстои участие в ЕвроКъп с гостуване в Полша на 9 октомври.

Новият сезон в Sesame НБЛ ще започне на 4 октомври, а шампионатът при жените ще започне в началото на ноември.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

ПАОК сложи край на първия ден от квалификациите за ШЛ с уникално шоу от феновете си в Самоков

ПАОК сложи край на първия ден от квалификациите за ШЛ с уникално шоу от феновете си в Самоков

  • 19 сеп 2025 | 22:58
  • 21599
  • 1
Черно море не прости на Спартак Плевен и спечели Черноморските игри

Черно море не прости на Спартак Плевен и спечели Черноморските игри

  • 19 сеп 2025 | 20:16
  • 2814
  • 1
Две от звездите на Апоел приеха предизвикателството на Sportal.bg

Две от звездите на Апоел приеха предизвикателството на Sportal.bg

  • 19 сеп 2025 | 18:36
  • 2911
  • 0
Академик срази Шумен в битката за третото място на турнира Черноморски игри

Академик срази Шумен в битката за третото място на турнира Черноморски игри

  • 19 сеп 2025 | 18:23
  • 841
  • 0
Ясикевучис: Трябва да забравим миналия сезон

Ясикевучис: Трябва да забравим миналия сезон

  • 19 сеп 2025 | 18:12
  • 728
  • 0
16-годишен дебютира за мъжкия тим на Миньор 2015

16-годишен дебютира за мъжкия тим на Миньор 2015

  • 19 сеп 2025 | 16:45
  • 995
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Керкез приключи с ЦСКА, Вальо Илиев извежда тима с Ботев (Вр)

Керкез приключи с ЦСКА, Вальо Илиев извежда тима с Ботев (Вр)

  • 20 сеп 2025 | 13:19
  • 16433
  • 18
Съставите на Ливърпул и Евертън, Виртц и Исак са на пейката

Съставите на Ливърпул и Евертън, Виртц и Исак са на пейката

  • 20 сеп 2025 | 13:37
  • 2040
  • 0
ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

  • 20 сеп 2025 | 07:32
  • 6483
  • 7
Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

  • 20 сеп 2025 | 07:15
  • 7014
  • 8
Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

  • 20 сеп 2025 | 09:44
  • 6160
  • 2
Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

  • 19 сеп 2025 | 22:44
  • 185676
  • 376