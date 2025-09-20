Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Женското баскетболно първенство ще започне само с три отбора

Женското баскетболно първенство ще започне само с три отбора

  • 20 сеп 2025 | 13:48
  • 164
  • 0
Женското баскетболно първенство ще започне само с три отбора

Женското баскетболно първенство ще се проведе само с три отбора, а те ще изиграят общо едва шест срещи до 20 декември, стана ясно от публикуваната в официалния сайт на Българската федерация по баскетбол програма. Шампионатът ще започне в началото на ноември, а до тогава и трите състава вече ще са стартирали изявите си в международните турнири.

Водещите и през миналия сезон отбори - шампионът Монтана 2003, Берое и Рилски спортист ще сложат начало на битката в българското първенство за титлата на 1 ноември, когато Монтана 2003 ще приеме Рилски спортист в първия кръг.

На 22 ноември Рилски спортист ще бъде домакин на Берое, а седем дни по-късно (29 ноември) старозагорки посрещат Монтана 2003.

Следват домакинство на Рилски спортист на Монтана 2003 на 6 декември, двубой между Берое и Рилски спортист в Стара Загора на 13 декември и срещу между шампионките и Берое в зала "Младост" в Монтана на 20 декември.

В същото време Монтана 2003 и Рилски спортист избраха да участват в международната Адриатическа лига, а Берое ще играе в груповата фаза на турнира Еврокъп.

Монтана 2003 започва сезона с домакинство на босненския Орлови на 8 октомври, а след това за състава предстоят още две домакинства в Монтана - срещу словенския Цинкарна на 11 октомври и срещу черногорския Будучност на 22 октомври. На 29 октомври ще се проведе българското дерби между Рилски спортист и Монтана 2003, което е насрочено за "Арена СамЕлион" в Самоков.

След това за Монтана 2003 идва домакинство срещу сръбския Партизан 1953 на 26 ноември, а първото международно гостуване за българския отбор ще се състои на 3 декември срещу Студио Загреб в Хърватия.

Рилски спортист ще стартира изявите си в Адриатическата лига с домакинство на Цинкарна на 9 октомври в Самоков, а по-късно ще гостува на Будучност в Черна гора на 15 октомври. Следва дербито с Монтана 2003, а на 5 ноември Рилски спортист ще играе срещу Партизан 1953 в сръбската столица Белград.

Вицешампионът на България Берое ще се конкурира в група L на втория по сила европейски клубен турнир - Еврокъп с френския Вилньов д'Аск, швейцарския Елфик Фрибур и полския Шленза Вроцлав.

Берое ще започне с гостуване в Полша на 9 окмоври, а след това ще приеме в Стара Загора Елфик Фрибур на 16 октомври. На 23 октомври за старозагорки предстои и домакинство на тима на Вилньов д'Аск, а по-късно същия месец (30 октомври) Берое посреща Шленза Вроцлав.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

ПАОК сложи край на първия ден от квалификациите за ШЛ с уникално шоу от феновете си в Самоков

ПАОК сложи край на първия ден от квалификациите за ШЛ с уникално шоу от феновете си в Самоков

  • 19 сеп 2025 | 22:58
  • 21599
  • 1
Черно море не прости на Спартак Плевен и спечели Черноморските игри

Черно море не прости на Спартак Плевен и спечели Черноморските игри

  • 19 сеп 2025 | 20:16
  • 2814
  • 1
Две от звездите на Апоел приеха предизвикателството на Sportal.bg

Две от звездите на Апоел приеха предизвикателството на Sportal.bg

  • 19 сеп 2025 | 18:36
  • 2911
  • 0
Академик срази Шумен в битката за третото място на турнира Черноморски игри

Академик срази Шумен в битката за третото място на турнира Черноморски игри

  • 19 сеп 2025 | 18:23
  • 841
  • 0
Ясикевучис: Трябва да забравим миналия сезон

Ясикевучис: Трябва да забравим миналия сезон

  • 19 сеп 2025 | 18:12
  • 728
  • 0
16-годишен дебютира за мъжкия тим на Миньор 2015

16-годишен дебютира за мъжкия тим на Миньор 2015

  • 19 сеп 2025 | 16:45
  • 995
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Керкез приключи с ЦСКА, Вальо Илиев извежда тима с Ботев (Вр)

Керкез приключи с ЦСКА, Вальо Илиев извежда тима с Ботев (Вр)

  • 20 сеп 2025 | 13:19
  • 16400
  • 18
Съставите на Ливърпул и Евертън, Виртц и Исак са на пейката

Съставите на Ливърпул и Евертън, Виртц и Исак са на пейката

  • 20 сеп 2025 | 13:37
  • 2034
  • 0
ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

  • 20 сеп 2025 | 07:32
  • 6482
  • 7
Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

  • 20 сеп 2025 | 07:15
  • 7014
  • 8
Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

  • 20 сеп 2025 | 09:44
  • 6159
  • 2
Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

  • 19 сеп 2025 | 22:44
  • 185676
  • 376