Президентът на БФХ Росен Добрев влезе в Комитета на нациите на EHF

  • 20 сеп 2025 | 13:18
  • 233
  • 0
Президентът на БФХ Росен Добрев беше избран за член на Комитета на нациите при жените (EHF Nations Committee Women). Изборът беше направен с гласуване по време на 17-ят редовен конгрес на Европейската хандбална федерация (EHF), който започна вчера в Андау (Австрия).

Генералният секретар на БФХ Теодор Илиев, който беше номиниран за член на други две комисии, не успя да събере достатъчно гласове. Той оттегли кандидатурата си за място комисията по плажен хандбал, а при избора за Апелативната комисия на EHF остана шести по вот при петима избираеми членове.

Майкъл Видерер от Австрия остава начело на EHF за трети пореден мандат. Той пое президентския пост през 2016-а година и ще продължи да ръководи европейския хандбал. Местата си запазват също първият вицепрезидент Предраг Божкович (Черна гора) и вицепрезидентът по финансите Хенрик Ла Кур (Дания).

Снимки: Официалната Фейсбук страница на Българска Федерация по Хандбал/Bulgarian Handball Federation

