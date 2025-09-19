Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Черно море не прости на Спартак Плевен и спечели Черноморските игри

Черно море не прости на Спартак Плевен и спечели Черноморските игри

  • 19 сеп 2025 | 20:16
  • 698
  • 0
Отборът на Черно море Тича победи с 85-75 Спартак Плевен на финала на Черноморските игри, който се изигра днес в зала "Христо Борисов" във Варна.

Срещата започна добре за "моряците", които поведоха в резултата от самото начало и въпреки трудностите в края на мача успяха да задържат преднината си до края.

Най-резултатен за успеха на варненския тим беше Ламонт Уест с 22 точки, Венцислав Петков вкара 19, по 14 нанизаха Алонзо Гафни и Георги Боянов.

За Спартак Плевен по 22 точки вкараха Джелай Маклауд и Кавой Скот.

Това беше последната проверка на Черно море преди мача за Суперкупата, в който отборът от Варна ще срещне Рилски спортист. Срещата е на 28 септември в "Арена СамЕлион" в Самоков.

Снимка: Черно море Тича

