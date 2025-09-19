Евгений Малкин коментира бъдещето си в НХЛ

Нападателят на Питсбърг Евгений Малкин коментира бъдещето си в НХЛ. Договорът на 39-годишния нападател с „пингвините“ е до края на сезон 2025-2026.

„Мислил съм за това много, почти за всичко. Разбирам, че това може да е последната ми година, може би ще играя още две. Просто трябва да се наслаждавам, на това което правя. Играя хокей през целия си живот, защо да не играя още две години? Много по-приятно е, когато отборът печели. Не сме стигали до плейофите през последните три години и това е най-лошото чувство, нали знаете? Наистина искам Кросби, Летанг и аз да играем заедно в плейофите поне още веднъж, независимо дали печелим или губим. Наистина го обичам. Мисля, че просто трябва да се стегнем от първия мач. Състезавам се за забавление, опитвам се да помогна малко на младите момчета, защото не знаеш колко години ти остават“, цитира пресслужбата на клуба думите на руския хокеист.

Малкин и защитникът Крис Летанг са в Питсбърг от 2006 г., а нападателят Сидни Кросби от 2005 г. През това време те са спечелили три Купи „Стенли“.