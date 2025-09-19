Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Евгений Малкин коментира бъдещето си в НХЛ

Евгений Малкин коментира бъдещето си в НХЛ

  • 19 сеп 2025 | 15:53
  • 173
  • 0
Евгений Малкин коментира бъдещето си в НХЛ

Нападателят на Питсбърг Евгений Малкин коментира бъдещето си в НХЛ. Договорът на 39-годишния нападател с „пингвините“ е до края на сезон 2025-2026.

„Мислил съм за това много, почти за всичко. Разбирам, че това може да е последната ми година, може би ще играя още две. Просто трябва да се наслаждавам, на това което правя. Играя хокей през целия си живот, защо да не играя още две години? Много по-приятно е, когато отборът печели. Не сме стигали до плейофите през последните три години и това е най-лошото чувство, нали знаете? Наистина искам Кросби, Летанг и аз да играем заедно в плейофите поне още веднъж, независимо дали печелим или губим. Наистина го обичам. Мисля, че просто трябва да се стегнем от първия мач. Състезавам се за забавление, опитвам се да помогна малко на младите момчета, защото не знаеш колко години ти остават“, цитира пресслужбата на клуба думите на руския хокеист.

Малкин и защитникът Крис Летанг са в Питсбърг от 2006 г., а нападателят Сидни Кросби от 2005 г. През това време те са спечелили три Купи „Стенли“.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Австрийска ски скачачка е със сериозна контузия след падане по време на тренировка

Австрийска ски скачачка е със сериозна контузия след падане по време на тренировка

  • 19 сеп 2025 | 09:24
  • 439
  • 0
Президентът на МОК Кърсти Ковънтри е възхитена от олимпийското село в Милано

Президентът на МОК Кърсти Ковънтри е възхитена от олимпийското село в Милано

  • 18 сеп 2025 | 16:09
  • 548
  • 0
Матю Ткачук пропуска старта на сезона в НХЛ

Матю Ткачук пропуска старта на сезона в НХЛ

  • 17 сеп 2025 | 19:18
  • 1350
  • 0
В МОК впечатлени от новата писта за бобслей в Кортина д'Ампецо

В МОК впечатлени от новата писта за бобслей в Кортина д'Ампецо

  • 17 сеп 2025 | 17:05
  • 477
  • 0
Джей Ти Милър е новият капитан на Ню Йорк Рейнджърс

Джей Ти Милър е новият капитан на Ню Йорк Рейнджърс

  • 17 сеп 2025 | 14:49
  • 494
  • 0
Весела Лечева: Грозят ни санкции да се състезаваме под неутрален флаг

Весела Лечева: Грозят ни санкции да се състезаваме под неутрален флаг

  • 17 сеп 2025 | 13:48
  • 13303
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 21747
  • 44
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 26345
  • 76
По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 33131
  • 132
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 1790
  • 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 10442
  • 15
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 14073
  • 4