  1. Sportal.bg
  2. Уулвърхамптън
  3. Звездата на Уулвс последва примера на своя мениджър

Звездата на Уулвс последва примера на своя мениджър

  • 19 сеп 2025 | 15:18
  • 642
  • 0
Звездата на Уулвс последва примера на своя мениджър

Нападателят на Уулвърхамптън Йорген Странд Ларсен е постигнал съгласие с клуба да подпише нов договор, съобщава “ББС”. Контрактът ще е до лятото на 2030 година, но в споразумението има и опция за допълнителен сезон. Интересното е, че той ще подпише нов договор малко повече от година след присъединяването си към “вълците”. През първата си година той се представи на отлично ниво и вкара 14 попадения.

Перейра подписа нов договор с Уулвс въпреки ужасяващия старт на сезона
Перейра подписа нов договор с Уулвс въпреки ужасяващия старт на сезона

През лятото от “Молиню” отхвърлиха две предложения на стойност 50 и 55 милиона паунда за норвежеца от Нюкасъл. Странд Ларсен ще последва веднага примера на мениджъра на клуба Витор Перейра, който по-рано днес също подписа ново споразумение с “вълците” за още три години.

Снимки: Gettyimages

