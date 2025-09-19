Денислав Иванов: Тази титла носи не само спортна, но и дълбока емоционална стойност

Селекционерът на националния отбор на България по баскетбол на колички Денислав Иванов е на мнение, че тимът върви в правилна посока, а спечелването на титлата на Европейското първенство в дивизия C в Самоков е доказателство за това твърдение. Златото беше историческо за българския състав, който за първи път триумфира на шампионат на Стария континент и по този начин се изкачи в дивизия B. Според него тази титла носи не само спортна, но и емоционално дълбока стойност.

"Чувството да изведа отбора до европейска титла в този спорт беше изключително удовлетворяващо. Като се имат предвид трудностите, които срещаме всеки ден, този успех ни вдъхва надежда и мотивация. Той е доказателство, че вървим в правилната посока", каза Иванов в интервю за официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

- Спечелихте категорично всичките си мачове. На какво се дължи този успех?

- На първо място на щаба и екипа от професионалисти, които работят със състезателите. Тяхната отдаденост в спортно-техническата, тактическата и физическата подготовка бе решаваща. След това - на ръководството. Благодарение на президента на БКХУ Левски Офелия Кънева и мениджъра Владимир Искров имаме отлични условия за подготовка, тъй като почти всички състезатели на националния отбор са именно от БКХУ Левски. Те осигуряват девет тренировки седмично, съчетание между зала и фитнес, хранителен режим и работа с доказани специалисти. Състезателите съчетават спорт и образование, а разходите им се поемат. Министерството на спорта, Българската баскетболна федерация с президента Георги Глушков и мениджъра на баскетбола на колички Иван Ценов също изиграха ключова роля, като осигуриха лагери в София и Самоков и контролни срещи в чужбина.

Искам да благодаря специално и на г-н Тити Папазов, президент на БК Левски, за неговата постоянна подкрепа. И накрая нашите състезатели. Капитанът Антон Фиков е вече утвърден като най-добрият български състезател в спорта за хора с двигателни затруднения. Опитът му от Серия А в Италия, където стана шампион, беше безценен. Алексей Асенов също донесе голям принос със своята класа, натрупана в турската лига на най-високо ниво. Огромна е и ролята на Рамазан Юксуз, Ясин Ташдемир и Атила Муталиб. Tримата се вписаха чудесно и оправдаха доверието. Благодарни сме на Президентството за успешния процес по натурализацията на Юксуз и Ташдемир. Това ядро на отбора, съставено от тези доказани състезатели, заедно с младите играчи, които са бъдещето на отбора, показаха характер и амбиция. Сигурен съм, че тепърва ще жънат още по-големи успехи.

- Това е първа титла в историята на отбора. Прави ли това златото още по-специално?

- Разбира се. Историческите успехи винаги носят по-голяма емоция. За този отбор златото е не просто медал, а символ на прогрес, ново начало и вдъхновение за бъдещето.

- Колко важен фактор беше това, че станахте шампиони пред родна публика?

- Това беше огромен фактор. Европейското първенство в Самоков бе организирано на изключително високо ниво благодарение на партньорството между БКХУ Левски и Българската федерация по баскетбол. Особено важно значение имаше турнирът Basketball Inclusive Games през 2024 година, организиран от БКХУ Левски, както и посещението на генералния секретар на IWBF Europe, Петър Тучек, на този турнир. Именно това запали желанието Европейското първенство в дивизия C да се проведе в България. За нас обаче най-ценното бе усещането от подкрепата на публиката. Когато чуваш хората зад гърба си, намираш сили да дадеш още повече. Това бе най-голямата мотивация – да донесем резултати и гордост за България.

- Как бихте оценили конкуренцията на първенството и представянето на вашия тим?

- Конкуренцията беше сериозна, но ние бяхме подготвени и знаехме какво да очакваме. Отборът показа постоянство и сплотеност. Затова заслужено стигнахме до титлата.

- Тимът си осигури изкачване в дивизия В за първи път в историята си. Какво означава това за неговото развитие?

- Това е важна крачка напред и ясен знак за развитието на националния отбор по баскетбол на колички. Показахме, че вече сме конкурентоспособни на по-високо ниво и имаме потенциал за още по-големи успехи в бъдеще. Естествено, за да постигнем успехи на по-високо ниво, е необходимо засилване на тренировъчния процес, работа върху слабите ни страни, както и системна работа с най-младите ни състезатели и нови таланти, които ще взимат пример от настоящите и ще поемат щафетата в бъдеще.

- Ще даде ли този успех нов стимул за развитието на спорта за хора с двигателни затруднения в нашата страна?

- Надявам се този успех да даде силен стимул. Той е най-силната реклама – ще покаже на младите хора с двигателни затруднения, че спортът за хора с такива ограничения има перспектива и че в него могат да постигнат големи резултати. Надявам се това ще доведе до повече интерес, подкрепа и инвестиции.

- Това е първа титла за вас като треньор на този тим. Колко специална е тя?

- Тази титла е изключително специална, защото я постигнахме заедно с отбор, който пише история. За мен тя е сред най-ценните успехи в кариерата ми, защото носи не само спортна, но и дълбока емоционална стойност. Най-големият фактор е, че този успех е за България.

Снимка: БФБаскетбол